¿Sabes cómo hacer que suene la alarma con el terminal apagado?

Los smartphones de hoy en día son casi como ordenadores portátiles y cuentan con sistemas operativos muy avanzados. Una opción muy interesante es configurar tu dispositivo para que se encienda de manera automática cuando suene la alarma. De este modo, tu móvil se encenderá solo antes de que suene la alarma y se apagará una vez desconectada.

cómo configurar la alarma del móvil

Estos son los pasos a seguir para llevar a cabo este proceso: ve a Ajustes y busca la opción Encendido/Apagado programado, donde podrás establecer la hora de encendido y apagado. Seguidamente, programa tu alarma y apaga tu dispositivo con total tranquilidad.

Este proceso te permitirá ahorrar batería y despertarte usando la alarma de tu smartphone. Además, así evitarás que las continuas notificaciones que lleguen a tu móvil te despierten en mitad de tu sueño. Pero si tu teléfono móvil no tiene esta opción, no te preocupes, hay más soluciones, según recoge masmovil.



Modo Avión

Otra buena alternativa es poner tu teléfono en modo avión, de esta forma tu móvil no gastará casi batería y podrás dejarlo encendido sin la preocupación de que se apague. Tampoco podrás recibir mensajes ni llamadas que interrumpan tu descanso. De todas formas, y solo por si acaso, deja tu móvil cargando para que tu batería no se descargue nunca y te asegures al 100% de que te levantarás a la hora deseada.



Aplicaciones de alarma

Si ninguna de estas soluciones te ha convencido o no las puedes llevar a cabo, te recomendamos algunas aplicaciones para despertarte con el móvil si eres una persona dormilona y nunca quieres salir de la cama.



Puzzle Alarm Clock

Está disponible para Android y es perfecta para despertarte en pocos segundos. En vez de deslizar tu dedo por la pantalla y apagar la alarma, tendrás que resolver un puzzle o una ecuación matemática.



Sleep If You Can

Esta app es bastante radical, y es que para callar esta alarma hace falta que te levantes y fotografíes un objeto de la casa que ella te diga, lo mismo puede ser la televisión que una zapatilla escondida bajo la cama. ¡Descárgala en tu Android e iPhone de forma gratuita!