¿Sabes cómo recuperar o cambiar el PIN de tu móvil?

Si no has personalizado tu código PIN y mantienes el que venía por defecto con la tarjeta SIM tan solo tendrás que localizar el soporte en el que venía colocada y volver a escribir la clave que en ella viene marcada como PIN.



Sin embargo, si has olvidado el código y en el soporte que contenía tu SIM no puedes leer bien el PIN o, lo más probable, si has cambiado la clave por defecto y estableciste en su momento un nuevo código PIN, tendrás que escribir el código PUK. Se trata de una serie de números más larga que el PIN y que el móvil te pedirá que introduzcas después de haber escrito mal tres veces los cuatro dígitos que forman el PIN, según recoge masmovil.

Cambiar-pin

Una vez hayas insertado el código PUK, tu smartphone te pedirá que escribas y después confirmes el nuevo PIN que quieres poner, puedes elegir el mismo que ya tenías o cambiarlo por completo.



¿Cómo recuperar el PIN en MÁSMÓVIL?

Si la línea de la que quieres recuperar o cambiar el PIN es de MÁSMÓVIL y no tienes forma de consultar el código PUK porque lo has perdido, si llamas a nuestro servicio de atención al cliente pidiendo el código PUK y facilitando el número de teléfono de tu línea móvil, podremos indicarte el número PUK para que procedas a cambiar el PIN de tu smartphone.



¿Cómo cambiar el PIN establecido por defecto?

Es aconsejable que, para mayor seguridad, establezcas un código PIN diferente al que viene creado por defecto con tu línea móvil y que elijas en su lugar cuatro cifras que te resulten fáciles de recordar. Vamos a contarte cómo cambiar el PIN en los diferentes sistemas operativos:



Cambiar el PIN en Android

Tienes dos opciones: bien introducir tres veces de forma errónea el PIN, para después, escribir el código PUK y finalmente establecer la nueva clave PIN. O bien, puedes dirigirte desde el móvil a Ajustes, y en el apartado Seguridad, entra en la sección Configurar bloqueo de la tarjeta SIM. En este punto, te aparecerá la posibilidad de cambiar el código PIN, pulsa sobre este apartado y escribe la nueva clave que quieras utilizar, guarda los cambios y, ¡listo! Ya tendrás nuevo código PIN en tu teléfono.



Cambiar el PIN en iPhone

Para cambiar o desactivar el PIN en tu dispositivo Apple, tendrás que dirigirte a Configuración, después abrir el apartado Teléfono y, una vez aquí, elegir la opción PIN de la SIM, pulsa sobre Cambiar PIN y escribe el código que quieras establecer, ¡así de sencillo!