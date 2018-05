¿Sabes cuáles son las consolas más vendidas a nivel mundial este 2018?

Según se recoge en el medio online VGChartz, Sony sigue llevando la delantera en las ventas en el mercado de las videoconsolas. Nintendo, con su Switch lanzada el año pasado, ha conseguido quitarle una buena parte del mercado tanto a Playstation como a Xbox. Es precisamente a esta última a la que más le está afectando la llegada de la consola modular de la gran N, ya que, hasta la fecha, las ventas de la Switch son mayores que las de todas las versiones de la Xbox One.

El 2017 fue un gran año para PlayStation con algunos títulos muy esperados por los fans como fueron Final Fantasy XV, Assasin's Creed Origins, NieR Autómata, Resident Evil 7: Biohazard, Persona V, Nioh, Crash Bandicoot N. Sane Trylogy, Gran Turismo Sport, FIFA 18 y la sorpresa de Horizon: Zero Dawn, un juego que solo se comercializó para esta plataforma y que ha cautivado tanto a los críticos como a los usuarios, según recoge masmovil.

Monster Hunter: World, Dragon Ball Fighter Z, Crossing Souls, Ni no Kuni II: El Renacer de un Reino, que se han estrenado en estos primeros meses y la inminente salida de otros más que probables éxitos como God of War, Spider-Man (solo para PS4) o Detroit: Become Human, también podrían ayudar a que PlayStation continúe con paso firme hacia el liderazgo del sector de ventas.

Mientras que Sony y Microsoft compiten por ver quién tiene el producto con mejor procesador, mayor resolución o presentan la realidad virtual como un aliciente, Nintendo decidió seguir su propio camino con Switch, una consola con la que se puede jugar tanto en la televisión de casa como en su versión portátil.

Falta poco para que se comercialice de forma oficial Labo, unos accesorios DIY de cartón para la Switch con los que poder tener experiencias totalmente nuevas. El tiempo dirá si esta nueva apuesta les sale tan bien como su videoconsola modular o si no lo consiguen como con la Wii U.

Consolas vendidas primeros meses 2018

Microsoft siempre ha querido una parte del pastel de esta industria pero, bien por no vender su producto de la forma adecuada o por no contar con la aceptación de la audiencia, se vio relegado a mirar a su alrededor desde el segundo puesto de ventas.