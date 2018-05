Si eres usuario de Twitter, cambia tu contraseña hoy mismo

La red social Twitter ha recomendado un cambio en la contraseña de acceso a sus más de 330 millones de usuarios como medida de precaución, en un mensaje publicado este jueves en su perfil oficial.

La compañía admite que se ha producido un fallo de seguridad que ha dejado expuestas las contraseñas, aunque apunta a que no existen indicios de que nadie las haya robado.

We recently found a bug that stored passwords unmasked in an internal log. We fixed the bug and have no indication of a breach or misuse by anyone. As a precaution, consider changing your password on all services where you’ve used this password. https://t.co/RyEDvQOTaZ