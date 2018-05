¿Qué cargador comprar para mi smartphone?

Aunque no lo creas, igual que no todos los smartphones tienen la misma capacidad de batería, tampoco todos los cargadores son iguales. Su apariencia es similar, pero existe una diferencia fundamental en entre ellos y es el amperaje.

Puedes averiguar de cuántos amperios es un cargador con sólo mirar en su etiqueta o la caja que lo contiene, pero, depende del lugar donde lo compres, los datos pueden venir manipulados. Por suerte puedes probar la potencia de un cargador gracias a la app Sam Battery Monitor, según recoge masmovil.

El "todoterreno" de los cargadores para móviles es, sin lugar a dudas, el de dos amperios, que consigue llenar la batería de un smartphone hasta un 20% más rápido que uno de un solo amperio.

¿Qué cargador comprar para tu smartphone? | Cargador dos amperios

Pero no todo son ventajas con este tipo de cargador, ya que si tu smartphone no está preparado para la carga rápida o es un modelo muy antiguo no notarás la diferencia entre un cargador de un amperio y otro de dos. Pero tampoco dañará tu batería, simplemente el proceso de carga se completará a velocidad normal.

También puedes leer Consejos para cuidar la batería del smartphone

Por otro lado, puedes optar por comprar un cargador de repuesto del propio fabricante de tu móvil, en este caso, las marcas con los cargadores más rápidos son Samsung seguida de Oppo y Asus.

Lo cierto es que la forma de cargar el móvil ha cambiado, no tenemos tiempo de esperar a que la batería del terminal se llene al completo y en ocasiones, acudimos a una batería portátil para poder "alimentar" a nuestro smartphone en cualquier lugar cuando lo necesite.