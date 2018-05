El épico 'cachondeo' de Elon Musk con Warren Buffet

El director ejecutivo de Tesla, Elon Musk, ha prometido crear una compañía de dulces, en lo que parece ser un 'troleo' a los comentarios realizados por el multimillonario Warren Buffett.

Según recoge Bloomberg, el famoso magnate estaba respondiendo a las críticas que Musk hizo esta semana con respecto a uno de los fundamentales principios de inversión de Buffet: el llamado 'economic moat', ventaja competitiva sostenible de una empresa. Elon Musk descartó la estrategia como "débil", sugiriendo que el ritmo de la innovación era más importante para una compañía, según recoge RT.

Buffett, director ejecutivo del 'holding' empresarial Berkshire Hathaway, aprovechó la oportunidad para abordar la crítica en la reunión anual de su empresa multinacional con un mensaje provocativo para el fundador de SpaceX. "Elon puede atreverse con algo novedoso en algunas áreas. No creo que quiera ir tras nosotros en [el negocio de] los dulces", bromeó Buffet. Desde 1972, Berkshire Hathaway es propietaria de See's Candy, un exitoso fabricante y distribuidor de dulces.

I’m starting a candy company & it’s going to be amazing

Desafío aceptado. Musk fue rápido con su respuesta. Para empezar, el empresario compartió el comentario de Buffet junto con un enlace con el video de la película de animación 'Trolls'. Luego 'troleó' al famoso inversor con este tuit: "Estoy comenzando una compañía de dulces y va a ser increíble", escribió Musk, confirmando en un segundo tuit que era "súper, súper serio".

Por si fuera poco, el director de ejecutivo de Tesla siguió su 'campaña de troleo' con varios tuits más, uno de los cuales reza: "Luego voy a construir un 'moat' y llenarlo de dulces. ¡Warren B no podrá resistir la inversión! Kryptonita de Berkshire Hathaway ".

How about a golden ticket to go to Mars? 🚀 pic.twitter.com/VRCKufnw0G