¿Sabes cómo desinfectar el smartphone?

Sueles poner tu móvil cerca de objetos como por ejemplo, las llaves y a pesar de cubrir tu pantalla mediante un protector, si no le pones una funda, el cuerpo del smartphone puede acabar con alguna que otra "herida". Para disimular estos arañazos, tienes dos opciones: Una de ellas es frotar la superficie del terminal con una gota de pasta de dientes. La otra posibilidad, hacer una mezcla de agua y polvos de talco y aplicarla con cuidado por todo el móvil, además de reparar los arañazos, recuperará brillo.



¿Cómo desinfectar el smartphone?

Apoyas tu teléfono en muchas superficies diariamente, y puede que hasta pase por muchas manos distintas al cabo del día. Para que tu móvil esté completamente limpio y libre de bacterias debes utilizar un desinfectante. Pero atención, ¡nada de lejía! Sin embargo, sí puedes utilizar, por ejemplo, el mismo spray desinfectante con el que limpias los cristales de las gafas, que contienen jabón y son muy efectivos sin hacer daño al terminal, según recoge masmovil.



¿Cómo eliminar el polvo de un smartphone?

Esta tarea es muy sencilla, puedes servirte de un pañuelo de papel o de una gamuza para limpiar las gafas. Pero, si el polvo que quieres eliminar se encuentra en la ranura para el enchufe del cargador, entonces, debes ser más cuidadoso, ¡nunca soples a través de la ranura! Podrías dañar algún componente interno del móvil, utiliza mejor un cepillo o un pincel de púas finas y blandas para retirar las motas de polvo con cuidado.

limpiar smartphone



¿Cómo limpiar la funda de un smartphone?

¿Te has comprado una funda chulísima, pero por la suciedad ya no te resulta tan bonita? ¡No te preocupes! Si la funda es de plástico y de un solo color, puedes pasarle un algodón mojado en alcohol y después frotarla con un poco de jabón. Por último, aclárala con mucha agua bajo el grifo y tu funda estará tan impecable como el primer día.

Consejos para limpiar el móvil sin dañarlo

Y bien, si te vas a animar a poner en práctica estos "trucos de belleza" con tu móvil, te recomendamos que seas especialmente cuidadoso a la hora de limpiar la pantalla, no ejerzas fuerza sobre ella ya que es muy sensible. Además, cuando utilices un pañuelo o trapo húmedo para limpiar, debes intentar que este no gotee en exceso para que el líquido no pase al interior del móvil