¿Sabes cuáles son los riesgos que tiene una wifi pública?

Restaurantes, cafeterías, hoteles, bibliotecas, autobuses de línea, quioscos... Cada vez existen más puntos wifi, que te permiten navegar por Internet sin consumir datos de tu tarifa. Cuando estás en el extranjero, aún mejor: puedes wassapear a tus amigos, tuitear, comprobar tus correos electrónicos o buscar una dirección en Google Maps, sin pagar un solo euro en roaming.

wifi público

Algún día, no muy lejano, el wifi habrá invadido incluso objetos: farolas, contenedores de basura, semáforos... La conexión wifi será la base de las ciudades inteligentes!, según recoge masmovil.

Ahora, ¿es seguro? Panda Security ha emitido esta semana un anuncio advirtiendo de los principales riesgos de subirte a una red wifi pública cualquiera. Cuidado, porque un ciberdelincuente puede interceptar tu dispositivo y robar cuantos datos personales le apetezca.

No te confíes, no hace falta ser un gran experto informático para colarte en el móvil de otra persona.

"Todo lo que necesitas son 70 euros, un coeficiente intelectual medio y un poco de paciencia".

Son palabras del hacker Wouter Slotboom, que en 20 minutos fue capaz de conseguir los datos personales de casi todos los usuarios de una cafetería de Ámsterdam e incluso un historial de sus últimas búsquedas en Google.

Y hace no mucho, una niña de 7 años británica llamada Betsy Davis logró espiar las comunicaciones de los dispositivos que estaban a su alrededor en sólo 10 minutos y 54 segundos, siguiendo tutoriales que encontró en Google. Utilizó lo que se conoce como man in the middle, o ‘hombre en el medio', que consiste en que tu ordenador se haga pasar por la red wifi a la que tus víctimas pretenden conectarse. De esta manera, todos los mensajes pasan por ti antes de llegar a su destinatario.