Consejos para que tu móvil cargue mejor

Es posible que tu móvil no cargue, lo haga muy lentamente o incluso cargue más rápido de lo normal. Aunque hay varios motivos que explican estos problemas, generalmente están relacionados con el mal funcionamiento del cable USB o incluso del puerto del dispositivo.



Utiliza un cargador de pared

Lo primero que debes saber es que la carga del dispositivo en una toma de corriente de pared es mucho más rápida que si lo haces conectando un cable USB a un ordenador, ya que nuestro PC no es capaz de dar la misma cantidad de mAh que un enchufe convencional. Por tanto, el primer paso será comprobar si tu móvil carga correctamente con un cargador de pared, según recoge masmovil.

Del mismo modo, en los USB 3.0 de algunos ordenadores la potencia de carga es más alta que en los tradicionales USB 2.0. Para saber si los puertos de tu ordenador son 3.0 o 2.0, simplemente tienes que mirar la lengüeta: si es de color azul, es un puerto USB 3.0. Si es de color negro es un puerto USB 2.0.

puerto de cargador

Los cargadores también pueden fallar debido a una subida de tensión. Por ello, te recomendamos conectar tu cargador a una regleta con protección a sobretensión.

Uno de los problemas más habituales de los cargadores es que pueden sobrecalentarse. Esto puede solucionarse evitando poner objetos encima del cargador durante el proceso de carga.



Limpia el puerto

Si has probado con la primera opción y no has conseguido solucionarlo, entonces pasaremos a comprobar el estado del puerto micro USB del Smartphone. Como solemos llevar el teléfono en el bolsillo, el polvo y la suciedad pueden entrar por el puerto bloquear la conexión. Para limpiarlo, apaga el móvil, saca la batería e inserta una aguja en el conector. Así podrás deshacerte de la suciedad que se acumula en el fondo de la apertura.



Cambia los cables

Si la limpieza del puerto tampoco ha funcionado, es posible que tengas que cambiar el cable del cargador.

Para comprobar si el cable funciona, conéctalo a una fuente de alimentación diferente de tu móvil, como por ejemplo un ordenador. Si no funciona, ¡hemos detectado el problema! Adquiere un cable que soporte el estándar USB de tu cargador y de tu smartphone. No olvides revisar el voltaje de salida y la corriente de salida, ya que, si éste proporciona menos corriente de la habitual, podría cargar mucho más despacio.