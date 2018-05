¿Sabes cómo resolver el error “no se reconoce el dispositivo USB”?

En primer lugar debes averiguar si el fallo proviene del puerto USB de tu ordenador. La forma más rápida de comprobarlo es conectando el dispositivo a otro puerto USB del mismo PC, o directamente en otro equipo distinto. Si haciendo esto funciona, el problema es de ese puerto USB en concreto y no del dispositivo.

Instalar los drivers de los dispositivos

En ocasiones el hecho de que no se reconozca un USB se debe a que los drivers del dispositivo no están instalados correctamente. Si el dispositivo que quieres utilizar en tu ordenador, ya sea un pendrive, una cámara fotográfica o un smartphone, no viene con un CD de instalación, puedes buscar los drivers en la propia web del fabricante, descargarlos y proceder a su instalación, según recoge masmovil.

Actualmente ésta suele ser una de las últimas causas por las que no funciona un dispositivo USB en un ordenador, ya que cada vez los equipos incorporan un mayor sistema de reconocimiento de dispositivos externos.

Aun así, puede ser que, incluso habiendo instalado los controladores, estos fallen. Por suerte puedes arreglarlo de forma fácil de la siguiente forma: conecta al ordenador el dispositivo USB que te esté mostrando el error, pulsa el comando Windows+x y abre el administrador de archivos. En este punto se te mostrarán todos los elementos conectados a tu ordenador. Si en el dispositivo USB que te está dando problemas observas un signo de exclamación, el controlador tiene un fallo. Pulsa en Desinstalar y reinicia tu PC mientras el dispositivo USB sigue conectado, de esta forma cuando el ordenador se inicie de nuevo, el controlador volverá a instalarse.

Mantener el equipo actualizado

Para asegurarte de que el ordenador reconozca siempre los dispositivos USB, te recomendamos mantener el sistema operativo actualizado, ya que de este modo todas sus funcionalidades trabajarán al cien por cien y será más fácil que el PC reconozca los USB.



Restaurar el equipo

Si observas que tu ordenador ha empezado a mostrar el error "USB desconocido" desde una determinada fecha y con todos y cada uno de los aparatos que le conectas, es posible que algo no esté funcionando bien. Puedes arreglarlo restaurando tu equipo de forma muy sencilla: en el caso de contar con Windows 10, accede a Actualización y Seguridad en el panel de Configuración de Windows 10 y selecciona Recuperación.