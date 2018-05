¿Sabes cuál será el nuevo 'emoji' que podrás tener en tu teléfono?

El jueves el Consorcio Unicode, la organización que estandariza los 'emoji', aprobó el diseño del emoticono del mate y lo incluyó en la lista de los finalistas que pasarán a la siguiente ronda para competir por su lugar en el registro de los nuevos emoticonos que estarán disponibles a partir de 2019, afirma La Nación.

"En el Media Party 2017, organizada por Hack Hackers BA [Buenos Aires], contamos con la presencia de Jenny 8 Lee como ponente [miembro del consorcio y la impulsora del 'emoji' del 'dumpling'] y en el Hackaton [un encuentro de programadores cuyo objetivo es el desarrollo colaborativo de software] surgió la idea de hacer un 'emoji' que nos representara", señaló una de las autoras de la propuesta, Daniela Guini, que es argentina, según recoge RT.

"Evaluamos varios: la empanada, el choripán, el asado y el mate, entre otros. Elegimos el mate porque somos fans del mate, y porque cumplía con todos los requisitos iniciales: que no haya uno parecido (como la empanada y el 'dumpling'); que sea representativo de una amplia región o comunidad, y si es posible de difusión mundial; que no haya marcas relacionadas; que no sea una moda temporal, sino duradera; que no sea agresivo, entre otras muchas condiciones. Estuvimos tres días completos trabajando para completar los papeles de la propuesta y hacer el diseño inicial, y después seguimos trabajando 'online'", explica Guini.

Además añade: "Hay que tener en cuenta que en el Consorcio Unicode reciben miles de solicitudes al año; y si todas tuvieran su lugar, se tornaría engorroso utilizar o buscar un 'emoji' en los teléfonos o aplicaciones. ¡Así que hay que convencerlos de que es un 'emoji' necesario, y que va a ser utilizado!"

A partir de entonces, si no aparece ninguna complicación, el 'emoji' del mate debería estar aprobado en abril de 2019.

La posibilidad de la adopción de este 'emoji' en el futuro próximo ha provocado mucha reacción en las redes sociales, ya que muchos argentinos están a favor de la integración del mate en sus teléfonos móviles.