El truco infalible para saber si tu pareja te engaña y por qué

Para Bolinches, que reconoce que la tecnología y los cambios sociales han vuelto más compleja la realidad de la pareja, debemos hablar en algunos casos de “infidelidad cibernética” y en otros de “enamoramiento alternativo”.

Dicho enamoramiento podría ser “incluso más pernicioso que una infidelidad sexual”, puesto que la persona que, por respeto a su pareja, se priva de mantener relaciones con el objeto de su deseo, convierte automáticamente ese deseo en idealización y esa frustración en aversión hacia su cónyuge, según recoge Rocío Carmona en La Vanguardia.

Cuándo hay infidelidad

Esther Perel, psicóloga y autora de The State of the Affairs, un libro que pretende entablar una conversación abierta y sin tabús acerca de la infidelidad, explica que para que esta exista deben darse al menos uno o varios de los siguientes supuestos:

Cómo detectar el engaño

Pero a veces no es fácil saber si nuestra pareja nos engaña. Según Anne Bercht, psicóloga experta en ayudar a parejas a recuperarse después de una infidelidad, existen señales que podrían indicarnos que algo no va bien:

Diferencias entre hombres y mujeres

Para Antoni Bolinches, autor de Amor al segundo intento, las señales difieren si la persona que mantiene una relación ilícita es un hombre o una mujer.

Aunque el porcentaje de mujeres y hombres infieles se va igualando –actualmente se estima que en convivencias de más de diez años es del 60% para ellos y del 40% para ellas– ambos géneros presentan muchas diferencias en la gestión del sentimiento de culpa que suelen conllevar este tipo de transgresiones.

También hay diferencias en sus expectativas ante una aventura. Las mujeres, al parecer, se mostrarían mucho más dispuestas a romper su vínculo anterior para iniciar una nueva relación estable con su amante, mientras que el porcentaje de hombres que desean lo mismo es más pequeño. Bolinches lanza aquí un aviso para navegantes:

“El 50% de personas que dejan a su pareja por otra, al año están arrepentidas”.

