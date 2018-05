Una juez prohíbe a Donald Trump bloquear a los usuarios que le critiquen en Twitter

Visto desde España, donde el ministro del Interior de Rajoy despliega 8 agentes de la Guardia Civil en torno al suntuoso chalet de Pablo Iglesias e Irene Montero, para evitar que el personal se haga selfies y se cachondee allí de las contradicciones de Podemos, lo que acaba de ocurrir en EEUU parece de otra galaxia democrática (Tertsch hunde en la miseria a Zoido por blindar el casoplón podemita: "¡Quiere cerrar La Navata!").

Una juez federal ordenó este 23 de mayo de 2018 al presidente Donald Trump, que no bloquee a usuarios de la red social Twitter que son críticos con su Gobierno.

La magistrada considera ese bloqueo "inconstitucional" porque atenta contra sus derechos (Donald Trump, el 'Comandante en Jefe' de Twitter, no descansa ni en Nochebuena)..

Naomi Reice Buchwald, juez del tribunal federal del Distrito Sur de Nueva York, prohibió este miércoles que el mandatario bloquee a usuarios de esta red social, ya que esta decisión viola los derechos recogidos en la Primera Enmienda de la Constitución de EEUU, que defiende la libertad de expresión y la libertad religiosa.

La magistrada sentencia que la cuenta de Twitter del presidente debe ser tomado como un "foro público" y que bloquear a usuarios "basándose en sus mensajes políticos constituye un punto de discriminación que viola la Primera Enmienda".

Naomi Reice Buchwald comenta su decisión en 75 páginas.

El caso se inició a partir de una demanda contra el mandatario registrada por parte del Instituto Knight de la Primera Enmienda en la Universidad de Columbia y otros usuarios de Twitter.

El uso de las redes sociales se ha convertido en una de las principales excentricidades de Trump, que ha hecho de su perfil de Twitter una fuente de información en la que ha anunciado cambios de Gobierno o insultado a líderes de otros países.

En su cuenta de Twitter personal de @realDonaldTrump, que se añade a la oficial de @POTUS, Trump cuenta con más de 52 millones de seguidores, sigue a 46 cuentas y ha redactado un total de 37.613 publicaciones.

Great to be in New York for the day. Heading back to the @WhiteHouse now, lots of work to be done! pic.twitter.com/w3LUiQ8SWh