¿Cómo puedes convertir gratuitamente vídeos de Youtube a MP3?

Hace años que utilizamos Youtube para ver vídeos de todo tipo. Videoclips, películas, series... cada día se ven más de 1.000 millones de horas de videos en la mayor plataforma de streaming del mundo.

Seguramente ya te has preguntado cómo puedes descargar tus vídeos favoritos y convertirlos en formato MP3 para poder verlos donde quieras y cuando quieras. Resulta que es mucho más fácil de lo que crees y no necesitas tener muchos conocimientos técnicos para conseguirlo.

Existe ahora un nuevo convertidor totalmente gratuito y súper fácil de usar. Sólo hace falta tener un ordenador, una tableta o un smartphone y seguir estos 3 pasos :

Copia la dirección URL Youtube del vídeo que quieres descargar

Visita esta web convertidor youtube y pega el link directamente en la barra de búsqueda

En la página siguiente, haz clic en descargar y unos minutos después, ya tienes tu vídeo descargado en formato MP3. A disfrutar!

Funciona con cualquier video y no es necesario instalar nada ya que el conversor se usa online, de forma muy segura. No hay ningún riesgo de virus. Y no se pide ningún registro tampoco, la herramienta es totalmente anónima.

Quieres hacerlo más fácil aún? Si si, es posible! Ahora te damos el truco. Quédate en Youtube, en la página del vídeo que quieres descargar, y añade « ZZZ » entre « youtube » y « .com ». El link de descarga aparece directamente.

Ahora ya sabes cómo crearte la mejor biblioteca y disfrutar de los millones de vídeos que te proporciona Youtube, sin tener que conectarte a internet.