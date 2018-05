Los 5 libros que Bill Gates te recomienda leer antes de fin de año

Una de las razones por las qué Bill Gates amasó esa inmensa fortuna es porque le dedicó buen tiempo a su educación personal. El famoso empresario y filántropo es conocido por ser un lector ávido y continuamente está recomendando los libros que, a su parecer, son interesantes y la gente no debe dejar de leer, según Victor Román, N+1.

En esta ocasión, ha publicado en su blog personal 5 libros cortos que “luchan con grandes preguntas”, dice el fundador de Microsoft. “¿Qué motiva a un genio? ¿Por qué le pasan cosas malas a la gente buena? ¿De dónde viene la humanidad y hacia dónde nos dirigimos?”, son algunas de las preguntas que se hace y a continuación recomienda las siguientes obras (en inglés):

“Todo Sucede Por Una Razón Y Otras Mentiras Que He Amado” (Everything Happens for a Reason and Other Lies I’ve Loved), por Kate Bowler. Cuando Bowler, profesora de Duke Divinity School, es diagnosticada con cáncer de colon en etapa IV, se propone entender por qué sucedió. ¿Es una prueba para su caracter? “El resultado es una memoria desgarradora y sorprendentemente divertida sobre la fe y cómo lidiar con su propia mortalidad”, explica Gates.

Leonardo da Vinci, por Walter Isaacson. Leonardo fue una de las personas más fascinantes de la historia. Aunque hoy en día es mejor conocido como pintor, Leonardo tenía una gama muy amplia de intereses, desde la anatomía humana hasta el teatro. ”Isaacson hace el mejor trabajo que he visto al reunir los diferentes aspectos de la vida de Leonardo y explicar qué lo hizo tan excepcional”, comenta Gates. “Un seguimiento digno de las grandes biografías de Albert Einstein y Steve Jobs de Isaacson”, añade.

La Historia Del Origen: Una Gran Historia De Todo (Origin Story: A Big History of Everything), por David Christian. El autor cuenta la historia del universo desde el Big Bang hasta las sociedades complejas de hoy en día, tejiendo ideas y evidencias de varias disciplinas en una sola narrativa. “El libro te dejará con una mayor apreciación del lugar de la humanidad en el universo”, explica el multimillonario.

Lincoln En El Bardo (Lincoln In The Bardo), por George Saunders. El libro combina hechos históricos de la Guerra Civil con elementos fantásticos: básicamente es una larga conversación entre 166 fantasmas, incluido el hijo fallecido de Lincoln. “Adquirí una nueva percepción de la forma en que Lincoln debió haber sido aplastado por el peso de la pena y la responsabilidad”, comenta Gates. “Este es uno de esos libros fascinantes y ambiguos que querrás discutir con un amigo cuando hayas terminado”, finaliza.

Factfulness: Diez Razones Por Las Que Nos Equivocamos Sobre El Mundo – Y Porque Las Cosas Están Mejor De Lo Que Crees (Factfulness), por Hans Rosling, con Ola Rosling y Anna Rosling Ronnlund. “He estado recomendando este libro desde el día en que salió”, admite Gates. El autor principal fue un brillante profesor de salud global que falleció el año pasado, y que ofrece una forma innovadora de comprender las verdades básicas sobre el mundo: cómo la vida está mejorando y dónde el mundo aún necesita mejorar. Además teje anécdotas inolvidables de su vida. “Es una adecuada última palabra de un hombre brillante, y uno de los mejores libros que he leído”, finaliza el magnate devenido en filántropo.