La aerolínea Emirates se plantea eliminar las ventanillas de los aviones y sustituirlas por ventanas virtuales

¿Alguna vez te has preguntado por qué las ventanas de los aviones tienen un pequeño agujero?

La razón es de vital importancia para la aeronave, pues estos pequeños agujeros juegan un rol determinante en la seguridad del avión. He aquí cuál es su función.

Las ventanillas de los aviones están formadas por tres capas distintas: la exterior, la media (que es la que tiene el pequeño y misterioso agujero) y la interior, la cual está en contacto con los pasajeros. Las dos primeras forman parte del fuselaje del avión y son denominadas “estructurales”: su rotura en vuelo implicaría una descompresión explosiva que puede ser fatal, según Upsocl y Gizmodo.

“El respiradero (nombre oficial del pequeño agujero en cuestión), sirve como una válvula que permite que la presión del aire de la cabina de pasajeros y la del aire que hay entre el panel externo y el central se equilibren. Éste asegura que la presión de la cabina durante el vuelo se aplique solo al panel externo, preservando así el panel central para situaciones de emergencia”, explica Marlowe Moncur, director de tecnología de GKN Aerospace, líder mundial en desarrollo y fabricación de ventanillas para cabinas de pasajeros.

Es muy importante que no haya ninguna rotura en la ventanilla del avión durante el vuelo, pues a ciertas alturas y por el nivel de presión, esto bastaría para que la aeronave se viniera a pique. El agujero también ayuda a que no se empañe el vidrio y a que no se acumule hielo a pesar de los constantes cambios de temperatura que sufre el avión.

La aerolínea Emirates planea cambiar por pantallas digitales todas las ventanillas de sus futuros aviones con el objetivo de hacerlos más ligeros y más rápidos, según lo ha anunciado en declaraciones a BBC el presidente de la compañía, Tim Clark, según RT.

Emirates ya ha presentado una nueva suite de primera clase con ventanas virtuales en sus últimos aviones Boeing 777-300ER. En esta nueva cabina, los pasajeros ven imágenes proyectadas desde el exterior del avión por cámaras de fibra óptica, en lugar de mirar por las ventanillas tradicionales.

El presidente de la compañía considera ventajoso el cambio y adelanta que el objetivo final es eliminar las ventanillas en todos los aviones, de tal forma que las aeronaves resulten "más ligeras" y puedan volar más rápido, ya que "quemarán mucho menos combustible y volarán más alto".

En cuanto a las posibles desventajas, Graham Braithwaite, experto en seguridad aeronáutica y profesor de la Universidad de Cranfield, advierte que un avión sin ventanillas "podría ser muy claustrofóbico" mientras que para muchos, el transporte aéreo ya de por sí "provoca ansiedad".

Además, Braithwaite recuerda que la tripulación de la cabina necesita poder ver hacia el exterior del avión en caso de emergencia.

Sin embargo, desde la Agencia Europea de Seguridad Aérea apuntan que no ven "ningún desafío específico que no se pueda superar para garantizar un nivel de seguridad equivalente al de una aeronave equipada con ventanas de cabina", recoge BBC.

