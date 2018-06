Facebook halla el remedio para que no salgas en ninguna foto con los ojos cerrados

La historia de la fotografía empieza oficialmente en el año 1839, con la divulgación mundial del primer procedimiento fotográfico: el daguerrotipo. Como antecedentes de la fotografía, se encuentran la cámara oscura y las investigaciones sobre las sustancias fotosensibles, especialmente el ennegrecimiento de las sales de plata, según wp. Ibn al-Haytham (Alhazen) (965 a 1040) llevó varios experimentos sobre la cámara oscura y la cámara estenopeica, desde entonces ha llovido mucho.

Ahora, Facebook ha desarrollado una herramienta de inteligencia artificial capaz de, literalmente, abrirles los ojos a las personas que han sido fotografiadas justo en el momento en que parpadeaban. La tecnología se alimenta de otras imágenes tomadas con más éxito... o al menos en las que los protagonistas tenían los ojos abiertos, según rt.

Dos de los informáticos que programaron esta herramienta compartieron este 18 de junio con los seguidores del blog de investigación de Facebook los problemas a los que se enfrentaron, así como los primeros resultados del uso de la tecnología. En un artículo explican que la corrección ocular es parte de la tecnología conocida como 'in-painting' y que todavía no siempre funciona con caras fotografiadas en posturas extremas o con gafas de sol puestas, entre otros 'obstáculos'.

