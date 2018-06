¿Acabaremos enamorados de la inteligencia artificial?

¿Puede que algún día las personas lleguen al punto de sentir amor por un robot con inteligencia artificial? El pasado mes de diciembre se celebró en la capital de Inglaterra, Londres, el segundo congreso internacional sobre amor con robots. Hay estudiosos de la materia que opinan que estos seres artificiales podrían llegar a ser muy útiles y beneficiosos para aquellas personas que han sufrido la pérdida de un ser querido, de aquellos que se sienten solos e incluso de los que han perdido algún miembro del cuerpo. Sin embargo la cuestión de si se puede llegar a sentir amor por un robot aún es muy debatida, según N+1.

Al respecto, el físico Ricardo Soler de ICREA, comenta que esto podría ser posible debido a la naturaleza afectiva del hombre, ya que si este es capaz de desarrollar cariño por una mascota que no habla exactamente, sería quizá más fácil entablar una relación interpersonal con una robot (que además de tener apariencia humana fuese capaz de comunicarse verbalmente) con quien el usuario compartiese sus memorias, pensamientos, miedos, etc. Por otro lado, también existen estudiosos que se oponen radicalmente a esta posibilidad, tal es el caso de la investigadora Kathleen Richardson, quien argumenta que la relación entre seres humanos no es opcional y no se podía elegir si relacionarse con un robot o un humano, ya que la relación entre humanos es única por el simple hecho que ambas partes están vivas y tienen una sociabilidad particular como especie.

La industria del cine se presta al imaginario social y el tema del amor entre humanos y robots inteligentes no es para menos. De esta temática se desprende la película de Warner Bros “Her” de Spike Jonze estrenada el día de los enamorados de 2014 en Reino Unido. En esta película, que fue nominada a 5 Oscars, se puede ver a un nombre en depresión debido a su divorcio que descubre un nuevo sistema operativo llamado Samantha. Este asistente personal en forma de software y basado en inteligencia artificial enamora a esta persona en estado depresivo, hasta tal punto que comienzan una relación sentimental. Otra de las películas de reciente éxito fue Ex Machina del británico Alex Garland y estrenada en 2015 en la que Ava, robot de inteligencia artificial, y Nathan descubre las cualidades humanas de la nueva creación de su compañía. Estas películas están basadas en un entorno futurista no muy lejano del mundo que vivimos en el presente, de ahí que haya congresos y libros en los que se discutan este tipo de desafíos para la sociedad.

Como podemos ver, el mundo cinematográfico ya ha lanzado varias películas de éxito sobre este tema y no es para menos ya que se espera una gran revolución en los próximos años sobre este tipo de inteligencia robótica.

No obstante, esta reciente categoría en la ciencia está avanzando en sus desarrollos e incluso en inteligencia artificial adaptada a softwares como asistentes virtuales para el hogar. Tal es el caso de Alexa, la asistente que sigue en constante desarrollo sobre todo después de un apagón del sistema de Amazon y de algunas supuestas “risas” a modo de defecto, de las cuales los usuarios han estado hablando en las redes sociales. La escalada en inversiones de esta industria es obvia y es que cada vez más emprendedores y millonarios están ampliando su interés este tipo de informática.

Por ejemplo, Jeff Bezos y Bill Gates, que según la información recogidaa por Betway Casino son el número 1 y número 2 en la lista de billonarios en el mundo, han estado ampliando su cartera de inversiones hacia la inteligencia artificial. Esto no es de extrañar, ya que estas dos ricas personalidades del mundo de los negocios están muy ligadas desde sus inicios a la informática. Por otro lado, según un estudio publicado por la empresa Accenture, la inteligencia artificial podría hacer duplicar la tasa anual de crecimiento para 2035, cambiando las relaciones entre humanos y máquinas, además de la productividad en diferentes sectores de negocios y la naturaleza de los trabajos del futuro.

Todavía quedan años para descubrir como la sociedad y las personas se adaptarán a estos cambios. Lo que si sabemos es que los avances e innovaciones informáticas que estamos viviendo en esta revolución tecnológica que parece no tener fin.