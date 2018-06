Programador de videojuegos, una profesión con mucho futuro

Los videojuegos siempre han estado ligados al sector infantil desde sus inicios, allá por los años 70 en esas antiquísimas piezas de electrónica llamadas máquinas recreativas -quién no recuerda el añejo Pong o el mítico Asteroids-. Aunque, a día de hoy y gracias a la expansión de las consolas y ordenadores de última generación, incluso más recientemente, a los dispositivos móviles; se ha conseguido aupar a este sector lúdico hasta cotas impensables hace dos décadas, llegando a unos rangos de edad muy amplios.

La generación que se crio con videojuegos en su infancia, sigue dedicándole un pequeño gran margen de su tiempo en la actualidad. La brecha tecnológica y generacional ha disminuido considerablemente, haciendo que los videojuegos sea un sector muy importante de consumo, llegando incluso a superar a otros ámbitos de ocio históricamente líderes en ingresos. Hoy en día, niños y mayores comparten aficiones en formato digital a golpe de mando analógico.

¿Alguna vez te has preguntado cómo funciona el backstage de un videojuego? ¿Te gustaría encontrar un trabajo relacionado con este mundo? En este artículo, el centro de formación MasterD descubre todos los entresijos de esta industria que, actualmente, mueve más dinero que la del cine y la música juntos.

A la hora de crear un videojuego, intervienen diferentes perfiles profesionales, desde el de gestor de proyectos hasta el desarrollador mismo, pasando por los grafistas, diseñadores, guionistas, músicos, animadores, riggers, etc.

Gráficamente, un videojuego debe ser atractivo, ya que un aspecto cuidado, un diseño de personajes acorde a la temática y una buena jugabilidad darán más opciones de éxito a nuestro videojuego; sumado a un buen plan de marketing, obviamente. El diseñador debe aportar su granito de arena a la hora de crear un mundo 3D coherente, unos personajes con carisma y un entorno de juego o escenario que cumpla esas expectativas que el jugador tiene en mente.

En el Curso de Diseño 3D y Animación para Videojuegos de MasterD, se cubren todos los requerimientos de la industria actual del sector 3D, dotando a los alumnos de los conocimientos necesarios para alcanzar el más alto nivel en su labor creativa.

Los principales estudios de creación de videojuegos optan por no reinventar la rueda a la hora de crear sus juegos estrella. El uso de motores gráficos en la industria es una obviedad, ya que acelera tremendamente el desarrollo de cualquier ‘triple A' que se precie, aunque eso no quiere decir que un videojuego indie -videojuegos creados por empresas desarrolladoras independientes- no puedan usar también los mismos motores gráficos.

Estudios como Epic Games, creadores del motor de videojuegos Unreal Engine, pone a disposición de cualquier desarrollador la potencia de su engine para crear mundos fantásticos donde nuestro personaje deba salvar planetas, rescatar princesas de malvados monstruos o, directamente, resolver puzles complejos.

Unity 3D es otro motor para el desarrollo de juegos que funciona en cualquier plataforma mayoritaria y con el que puedes crear multitud de proyectos de una forma sencilla y pensando en cualquier arquitectura y sistema operativo final. Solamente deberás descargarte el motor y, a través de su interfaz, dar un nombre al proyecto de juego que deseas crear, eligiendo la plataforma a la que va destinado. Este engine actualmente lo desarrolla Unity Technologies, quien, desde 2005, lleva desarrollando versiones del mismo, hasta llegar a la actual versión 5.

El Curso de Unreal Engine y el Curso de Unity 3D otorgan todo lo necesario para prepararse y tener un futuro prometedor como programador de juegos en prácticamente cualquier plataforma. Esto, unido al hecho de que no es necesario tener conocimientos previos gracias al uso de Blueprints y programación visual de scripts en ambos motores, ayuda a que cualquier perfil de alumno pueda obtener unos resultados profesionales al finalizar estos cursos de MasterD.

Si te gustan los videojuegos, ¿a qué esperas para crear el tuyo?