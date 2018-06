Estas son las 11 aplicaciones para ligar más curiosas que puedes bajarte de Internet

Si hace unos años Badoo, los chats de Terra y demás portales de ligues cambiaron el modo en que la gente se conocía, hoy en día aplicaciones como Tinder se llevan la palma (Si ligas poco y mal, atento a las 10 señales que emiten las mujeres cuando hay buen rollo).

Pero la aplicación pionera en el "swipe" no es la única que existe, es más, encontramos actualmente todo de un ecosistema de aplicaciones de ligue de lo más extrañas y curiosas que seguramente muchos no conocéis, pero que nosotros, con mucho gusto, hemos recopilado, según recoge Érika García en xatakamovil.

Hater

La primera app que mencionamos es Hater, una aplicación que basa su modus operandi en el concepto de Tinder, pero que permite mostrar a los demás las cosas que odiamos para que así podamos encontrar a nuestra odiosa pareja ideal y odiar juntos por toda la eternidad a los que comen palomitas en el cine o a los que tardan mucho en coger el ticket del peaje.

Sapio

Esta aplicación también funciona de manera similar a Tinder (like a la derecha, dislike a la izquierda) pero se mueve en un rango un poco más "elitista". Y es que en Sapio la belleza está en el interior y por ello debemos rellenar más de 300 preguntas, para demostrarle a nuestros pretendientes cuáles son nuestros conocimientos.

JSwipe

Como hemos visto y seguiremos viendo, casi todas las apps de ligue han copiado el funcionamiento de Tinder, aunque cada una con sus particularidades. En este caso JSwipe sirve para unir a gente de la comunidad judía y permite filtrar por grado de ortodoxia y por supuesto, aficiones y características ajenas a la religión.

Christian Dating

Pues siguiendo con el entorno de las religiones, vamos con Christian Dating, una aplicación que como su propio nombre indica, nos permite encontrar pareja dentro de la comunidad cristiana. Al igual que JSwipe nos permite indicar el grado de convicción y práctica de la religión que profesamos para encontrar nuestra pareja ideal e ir a misa los domingos.



Seeking Arrangement

Dejando a un lado la religiosidad, vamos con una aplicación que difiere bastante de ella en todos sus términos. Seeking Arrangement une a gente que buscan una relación Sugar Daddy-Sugar Baby, es decir, relaciones de conveniencia en la que uno mantiene al otro (generalmente el hombre a la mujer) a todo lujo a cambio de su "compañía".

Whisper

Que en las relaciones de pareja la sinceridad es primordial es algo sabido por todos, por eso Whisper propone que, desde el principio, desvelemos nuestros secretos más profundos para encontrar pareja sin tabúes. Parafilias, miedos y demás interioridades son desveladas en esta aplicación en la que todo está permitido menos tener secretos.

Cuddli

A nosotros no nos gusta utilizar el término "freak" para hablar de la gente con gustos diferentes a la media, pero Cuddli se define como un app para ese segmento de la población. La aplicación permite dentro de ella jugar a mini juegos con nuestros pretendientes, compartir todo tipo de contenido multimedia y encontrar el amor entre cómics y pelis terror de serie B.

Invisible boyfriend/girlfriend

Esta app no es al uso como las demás, pero necesitábamos compartirla con vosotros porque es una idea grandiosa. Nos permite crear un novio o novia imaginario (no sabemos para qué) diseñado a nuestro gusto que nos enviará mensajes diarios redactados por escritores de verdad, no bots. Eso sí, es de pago.

Bristlr

Si tienes barba o te gustan las barbas, ésta es tu aplicación. Y es que Bristlr une a hombres (esperemos) con barba con mujeres que buscan esta cualidad física en un hombre. El funcionamiento es el mismo que en las demás, nos filtra por geolocalización, pero solo encontraremos barbudos en ella.

Raya

Vamos con otra app elitista, y es que Raya, tiene como objetivo unir influencers o VFP (very followed people) o lo que es lo mismo, gente con muchos seguidores en las redes sociales. Así que lo sentimos, pero si tu marcador de followers en Twitter no tiene más de tres cifras, esta aplicación no es para ti.

Animalear

Para finalizar no podíamos olvidarnos de los amantes de los animales y sus mascotas. Y es que en Animalear, el Tinder de los animalistas, podremos encontrar con quien compartir momentos románticos entre pelos de gato y no perder el tiempo con preguntas pre-ligue como «¿te gustan los animales?».

