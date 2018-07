¿Quieres aprender a hacer un avioncito de papel...de tres metros?, te enseñamos cómo

¿No tienes qué hacer este fin de semana? Quizás te venga bien aprender a hacer un avión de papel, del que todos hicimos cuando fuimos niños (el que diga que no, simplemente no tuvo infancia). Pero no hablamos de uno cualquiera, sino de una versión de 3 metros. ¿A que no suena mal?, según N+1.

El material es poliestireno expandido, de los que se encuentran en las típicas tiendas de herramientas o ferreterías, aunque generalmente viene en planchas de un metro de longitud. Por ello, la idea es cortarlos y unir varias planchas con pegamento y cinta.

El video de la elaboración con lujo de detalles viene a continuación, gracias al canal de YouTube The Q.

Para pasar un momento entretenido, de preferencia busca una loma o una pendiente por la que le des chance de volar. El autor del clip que compartimos más arriba, se tomó la molestia de grabar el vuelo de su entrañable aeroplano con drones, para disfrutar de vistas más bonitas del objeto en acción.