Futuro del periodismo: La IA de Alibaba aprendió a redactar tan bien como un ser humano

Desarrolladores de Alimama, una división de marketing de la compañía china Alibaba Group, crearon un programa que reemplaza el trabajo de los redactores publicitarios, ya que puede realizar una descripción detallada de ciertos productos. El sistema funciona en base al método de aprendizaje profundo y el método de procesamiento del lenguaje natural. Para su capacitación se usaron varios millones de ejemplos creados por personas reales, informa Alizila, según María Cervantes, N+1.



En las tiendas en línea, los vendedores y redactores publicitarios generalmente describen productos. Las grandes empresas, como Amazon o Alibaba Group, requieren grandes volúmenes de descripciones por lo que utilizan textos generados artificialmente. Sin embargo, el problema consiste en las imperfecciones de los métodos de procesamiento del lenguaje natural. Un texto que ha sido generado por una computadora se distingue fácilmente de uno escrito por humanos.

Investigadores de Alimama afirman haber creado un programa para la redacción de textos publicitarios, cuyos resultados no se pueden diferenciar de la redacción humana. Los desarrolladores no han revelado detalles sobre la creación del programa: solo se sabe que fue entrenado con un gran número (varios millones) de descripciones creadas por una persona. Según los desarrolladores, el sistema puede producir alrededor de 20.000 líneas de texto por segundo, y ya está siendo utilizado no sólo por las tiendas en línea del Grupo Alibaba (como Taobao, Tmall y 1688), sino también por otras cadenas como la marca de ropa Esprit. Los usuarios del programa pueden elegir el largo del texto y el estilo de la descripción. Por ahora, el programa solo está disponible en chino y no se sabe si los desarrolladores ampliarán las capacidades o incluirán otros idiomas.

Los desarrolladores también afirman que su programa de redacción ha pasado con éxito la prueba de Turing, pero no explican con exactitud a qué se refieren con esta afirmación. Lo más probable es que los desarrolladores quieren decir que las descripciones creadas artificialmente son simplemente indistinguibles de las humanas.