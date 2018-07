Los niños no deberían aprender a codificar: en última instancia, las máquinas serán mejores

"El aprendizaje automático en profundidad probablemente automatice la escritura del código de manera relativamente rápida. La creatividad será mucho más importante en un futuro en el que el software pueda codificar mejor que nosotros".

Si desea educar a un niño para que sea un inversor o emprendedor exitoso, el sistema educativo actual dice que debería estudiar asignaturas STEM, recopilar hechos y cifras y sumergirse en la clase de codificación. Pasé mi vida laboral como empresario e inversor: fundé nuevas empresas y ahora invierto en Europa para GV (el brazo inversor de capital de riesgo de Google), pero como padre, cuando miro la forma en que estamos educando a nuestros hijos, creo que falta algo, según thegreatdissonance.

Las máquinas ya son súper inteligentes en muchos ejes, incluida la memoria y la velocidad de procesamiento. Desafortunadamente, esos son los atributos que nuestro sistema educativo actualmente recompensa, con énfasis en aprender de memoria.

No tiene sentido para mí. Parte de mi trabajo como inversionista es intentar predecir el futuro. Necesito hacer apuestas sobre la forma en que nos comportaremos en los próximos dos, cinco, diez y 20 años. Las computadoras ya almacenan datos más rápido y mejor que nosotros, pero tienen dificultades para perfeccionar las cosas que aprendemos de niños pequeños, como la destreza y la marcha.

Necesitamos repensar la forma en que enseñamos a nuestros hijos y las cosas que les enseñamos. La creatividad será cada vez más el talento humano definitorio. Nuestro sistema educativo debe enfatizar el uso de la imaginación humana para generar ideas originales y crear un nuevo significado. Es lo único que las máquinas no podrán hacer.

Deberíamos tratar de enseñar a nuestros hijos sobre el poder de la creatividad en cada área. La ciencia y las matemáticas, que a menudo se consideran poco creativas, han dado forma a la historia humana con enormes saltos creativos. Fue la creatividad lo que permitió a Newton descubrir la gravedad mientras observaba una manzana que caía mientras pensaba en las fuerzas de la naturaleza.

Cualquier trabajo que implique repetición y sin creatividad corre el riesgo de sufrir interrupciones, desde realizar cálculos hasta revisar formularios, clasificar piezas de la máquina y, finalmente, conducir. Tales roles son los más fáciles de hacer para las máquinas de manera mucho más eficiente que nosotros. Debemos preparar a los niños para roles que son más difíciles de automatizar: roles como artistas, cuidadores, empresarios o físicos teóricos al margen de la ciencia.

A menudo, estos valiosos brincos de creatividad requieren un conocimiento básico. Newton ciertamente no habría sido equipado para 'descubrir' la gravedad sin una base fenomenal en física y matemáticas. Y a medida que la tecnología se acelere, necesitaremos aprender continuamente a fin de mantener este conocimiento fundamental.

Por esta razón, ya no deberíamos esperar que los niños tengan solo un período intenso de educación para prepararlos para el resto de sus vidas. Ellos, y todos nosotros, necesitamos aprender continuamente durante toda la vida. Es más valioso ayudar a los niños a aprender a amar el aprendizaje en sí mismo, a celebrar el viaje en lugar de a un destino único, que a forzar la memorización memorizada de la información para ser regurgitada en un examen y luego olvidada.

Ni siquiera está claro que valga la pena enseñar a los niños cómo codificar. El aprendizaje automático profundo probablemente automatice la escritura del código de manera relativamente rápida. Si bien es útil saber qué comprende idiomas o algoritmos, sospecho que la mayoría de estos últimos se escribirán por máquina contra una consulta humana específica (o eventualmente máquina). La creatividad será mucho más importante en un futuro donde el software puede codificar mejor que nosotros.

De manera similar, debemos continuar valorando aprender otros idiomas humanos, pero a medida que mejoren las redes neuronales, espero que los auriculares ofrezcan una traducción en tiempo real que sea casi perfecta dentro de una década más o menos. El valor real de aprender un segundo idioma será más sobre comprender cómo piensan las personas en todo el mundo, una responsabilidad crucial para compartir el planeta. En lugar de glorificar la memorización y las pruebas de rutina, debemos poner mayor énfasis en la velocidad de aprendizaje, entender el contexto, ser adaptable, y especialmente en cómo enmarcar la pregunta correcta, ya sea como una consulta de búsqueda, como ciudadano en una democracia, o como un algoritmo complejo.

Las máquinas solo actúan según las instrucciones humanas. La formulación de preguntas es, por lo tanto, nuestra oportunidad de tener éxito o fracasar: haga una pregunta incorrecta y obtendrá una respuesta incorrecta. Haga una pregunta parcial, obtendrá una respuesta parcial. El pensamiento crítico y las habilidades de alfabetización mediática que nos ayudan a evaluar las fuentes de información deben integrarse en el currículo escolar.

Hemos visto el aumento de las burbujas de filtro y sus efectos, como que las personas socialicen menos con personas que no son ellas mismas. Estamos creando una brecha de empatía. El psicólogo Carl Rogers dijo que hay tantas percepciones diferentes como personas en el mundo. Por lo tanto, la habilidad más importante que podemos inculcar en nuestros hijos es la empatía: un sentido de humanidad compartida y la capacidad de comprender las necesidades y motivaciones de los demás. En una era en la que el sesgo de confirmación nos atrae hacia burbujas homogéneas, puede ser la cualidad más difícil de nutrir.

La empatía es fundamental para mitigar los impactos negativos de todas las tecnologías en las que actualmente dependemos. Cada vez es más crítico para nuestros hijos, que necesitarán empatía para crear productos y servicios que sean útiles y deseables para un mundo de clientes diferente a ellos.

La buena noticia es que las herramientas digitales pueden ayudar inmensamente a liberarnos del pensamiento memorístico. Pero no debemos confiar en ellos para dominar la forma en que aprendemos y vivimos. Recientemente, se informó que algunos técnicos expertos limitan el tiempo que sus hijos usan los dispositivos digitales. Y no solo son niños: el diseñador del botón "me gusta" de Facebook reveló que, a petición suya, su asistente instaló un control parental en su teléfono, para evitar que descargue más aplicaciones.

Entiendo este deseo de equilibrar nuestra dependencia de demasiada tecnología. Aprovechemos las extraordinarias capacidades de las tecnologías que hemos desarrollado, y al mismo tiempo, ayudarnos a nosotros mismos y a nuestros hijos a fortalecer y mejorar nuestras cualidades exclusivamente humanas.

