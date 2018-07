Así es el alfabeto con la figura del teatrero de Neymar tirándose al césped del que todos hablan

Más allá de su talento, Neymar es archiconocido por sus piscinazos, esas caídas sin que nadie le toque que enfadan al contrario, sacan una sonrisa a los propios y, muchas veces, convencen al árbitro. El jugador del PSG y de la selección de Brasil ha vuelto a ser carne de meme y de virales etiquetas precisamente por ello a largo del Mundial de Rusia, según huffingtonpost.

Pero hay un meme insuperable, que bate a todos los vídeos y comentarios: un fondo negro que parece un campo de fútbol y las letras del alfabeto con fotos del delantero tirado por el suelo, descompuesto, reclamando que lleven a su agresor al infierno (por lo menos).

Como puedes ver en el mensaje del periodista Xavier Aldecoa, que se ha convertido en un fenómeno en Twitter a los pocos minutos, hay de todo: piernas abiertas y cerradas, contorsiones bocarriba y bocabajo, súplicas, protestas... Tiene mérito quien se haya dedicado a buscar y recortar.

Sin embargo, su compatriota Ronaldo Nazario ha roto una lanza por él en estos días, ante las críticas de teatrero que recibe Neymart. Sostiene que su comportamiento tiene una causa: "Le pregunté hace años y me explicó que en muchas jugadas, al recibir la patada, reacciona dando vueltas en el suelo para que el golpe no vaya a más", explicó en declaraciones Sport TV.

"A mí me pasaba y me sentía injustamente tratado cuando me daban patadas y no las pitaban o no las amonestaban", añadió. "Tiene que aumentar su control emocional en los partidos. Arriesga mucho buscando amarilla. Tiene que usar mejor la maldad dentro del campo", concluyó.