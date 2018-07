Cuál es el plan más rico de tecnología para salvarse tras el apocalípsis

La élite de Silicon Valley está tramando planes para escapar del desastre, y cuando llegue, nos dejarán atrás, según The Guardian.

El año pasado, me invitaron a un complejo privado "súper deluxe" para pronunciar un discurso de apertura a lo que supuse sería un centenar de banqueros de inversión. Fue, con mucho, la tarifa más grande que me ofrecieron para una charla, aproximadamente la mitad del salario anual de mi profesor, todo por ofrecer una idea sobre el tema del "futuro de la tecnología".

Nunca me ha gustado hablar sobre el futuro. Las sesiones de preguntas y respuestas siempre terminan pareciendo juegos de salón, donde me piden que opine sobre las últimas palabras de moda de la tecnología como si fueran símbolos de cotización para posibles inversiones: blockchain, impresión 3D, Crispr. Las audiencias rara vez están interesadas en aprender acerca de estas tecnologías o sus posibles impactos más allá de la opción binaria de invertir o no en ellas. Pero el dinero habla, así que tomé el concierto.

Después de que llegara, fui conducido a lo que pensé que era la habitación verde. Pero en lugar de estar conectado con un micrófono o llevarlo a un escenario, me senté allí en una mesa redonda mientras me traían a mi audiencia: cinco muchachos súper ricos, sí, todos los hombres, del escalón superior del fondo de cobertura mundo. Después de una pequeña charla, me di cuenta de que no tenían ningún interés en la información que había preparado sobre el futuro de la tecnología. Habían venido con preguntas propias.

Comenzaron lo suficientemente inocuos. ¿Ethereum o bitcoin? ¿Es la computación cuántica una realidad? Poco a poco, sin embargo, se adentraron en sus verdaderos temas de interés.

¿Qué región se verá menos afectada por la próxima crisis climática: Nueva Zelanda o Alaska? ¿Realmente está construyendo Google Ray Kurzweil un hogar para su cerebro, y su conciencia vivirá la transición, o morirá y renacerá como una nueva? Finalmente, el CEO de una casa de corredores de bolsa explicó que casi había terminado de construir su propio sistema subterráneo de búnkeres y preguntó: "¿Cómo puedo mantener la autoridad sobre mi fuerza de seguridad después del Evento?"

El evento. Ese fue su eufemismo para el colapso ambiental, el descontento social, la explosión nuclear, el virus imparable o el robo del Sr. Robot que lo quita todo.

Esta sola pregunta nos ocupó el resto de la hora. Sabían que a los guardias armados se les exigiría proteger sus compuestos de las turbas enojadas. ¿Pero cómo pagarían a los guardias una vez que el dinero no valiera nada? ¿Qué detendrá a los guardias de elegir su propio líder? Los multimillonarios consideraron usar cerraduras de combinación especial en el suministro de alimentos que solo ellos conocían. O hacer que los guardias usen collares disciplinarios de algún tipo a cambio de su supervivencia. O tal vez construir robots para que sirvan como guardias y trabajadores, si esa tecnología pudiera desarrollarse a tiempo.

Fue entonces cuando me di cuenta: al menos en lo que respecta a estos señores, esta era una charla sobre el futuro de la tecnología. Tomando el ejemplo de Elon Musk colonizando Marte, Peter Thiel revirtiendo el proceso de envejecimiento, o Sam Altman y Ray Kurzweil subiendo sus mentes a supercomputadoras, se estaban preparando para un futuro digital que tenía mucho menos que ver con hacer del mundo un lugar mejor que lo hizo al trascender por completo la condición humana y aislarse del peligro real y actual del cambio climático, el aumento del nivel del mar, las migraciones en masa, las pandemias mundiales, el pánico nativista y el agotamiento de los recursos. Para ellos, el futuro de la tecnología se trata en realidad de una sola cosa: escapar.

No hay nada de malo en las evaluaciones locamente optimistas de cómo la tecnología podría beneficiar a la sociedad humana. Pero el impulso actual de una utopía posthumana es otra cosa. Es menos una visión para la migración mayorista de la humanidad a un nuevo estado de existencia que una búsqueda para trascender todo lo que es humano: el cuerpo, la interdependencia, la compasión, la vulnerabilidad y la complejidad. Como los filósofos de la tecnología han estado señalando durante años, ahora, la visión transhumanista reduce muy fácilmente toda la realidad a los datos, concluyendo que "los humanos no son más que objetos de procesamiento de la información".

Es una reducción de la evolución humana a un videojuego que alguien gana al encontrar la puerta de escape y luego dejar que algunos de sus mejores amigos aparezcan para el viaje. ¿Serán Musk, Bezos, Thiel... Zuckerberg? Estos multimillonarios son los presuntos ganadores de la economía digital: el mismo panorama comercial de la supervivencia del más apto que está alimentando la mayor parte de esta especulación, para empezar.

Por supuesto, no siempre fue así. Hubo un breve momento, a principios de la década de 1990, cuando el futuro digital se sentía abierto y listo para nuestra invención. La tecnología se estaba convirtiendo en un campo de juego para la contracultura, que veía en ella la oportunidad de crear un futuro más incluyente, distribuido y prohumano. Pero los intereses comerciales establecidos solo vieron nuevos potenciales para la misma extracción antigua, y demasiados tecnólogos fueron seducidos por IPO de unicornios. Los futuros digitales se entendieron más como futuros de acciones o futuros de algodón, algo para predecir y hacer apuestas. Así que casi cada discurso, artículo, estudio, documental o libro blanco se consideró relevante solo en la medida en que apuntaba a un símbolo de cotización. El futuro se convirtió en algo menos que creamos a través de nuestras elecciones o esperanzas para la humanidad actuales que un escenario predestinado que apostamos con nuestro capital de riesgo, pero llegamos pasivamente.

Esto liberó a todos de las implicaciones morales de sus actividades. El desarrollo de la tecnología se convirtió menos en una historia de florecimiento colectivo que en la supervivencia personal. Peor aún, como aprendí, llamar la atención sobre algo de esto era involuntariamente arrojarse a sí mismo como un enemigo del mercado o un cascarrabias antitecnológico.

Entonces, en lugar de considerar la ética práctica de empobrecer y explotar a muchos en nombre de unos pocos, la mayoría de los académicos, periodistas y escritores de ciencia ficción en cambio consideraron acertijos mucho más abstractos y fantasiosos: ¿es justo que un comerciante de acciones use drogas inteligentes? ¿Deben los niños obtener implantes para idiomas extranjeros? ¿Queremos vehículos autónomos para priorizar las vidas de los peatones sobre las de sus pasajeros? ¿Deberían las primeras colonias de Marte funcionar como democracias? ¿Cambiar mi ADN mina mi identidad? ¿Deberían los robots tener derechos?

Hacer este tipo de preguntas, aunque sea filosóficamente entretenido, es un pobre sustituto de la lucha con los dilemas morales reales asociados con el desarrollo tecnológico desenfrenado en nombre del capitalismo corporativo. Las plataformas digitales han convertido un mercado ya explotador y extractivo (piense en Walmart) en un sucesor aún más deshumanizante (piense en Amazon). La mayoría de nosotros se dio cuenta de estos inconvenientes en la forma de trabajos automatizados, la economía de conciertos y la desaparición del comercio minorista local.

Pero los impactos más devastadores del capitalismo digital de pedal en el metal recaen sobre el medio ambiente y los pobres del mundo. La fabricación de algunas de nuestras computadoras y teléfonos inteligentes todavía usa redes de mano de obra esclava. Estas prácticas están tan profundamente arraigadas que una compañía llamada Fairphone, fundada desde cero para fabricar y comercializar teléfonos éticos, aprendió que era imposible. (El fundador de la compañía ahora tristemente se refiere a sus productos como teléfonos "más justos").

Mientras tanto, la extracción de metales de tierras raras y la eliminación de nuestras tecnologías altamente digitales destruyen los hábitats humanos, reemplazándolos por vertederos de desechos tóxicos, que luego son recogidos por los niños campesinos y sus familias, que venden los materiales utilizables a los fabricantes.

Esta externalización "fuera de la vista, fuera de la mente" de la pobreza y el veneno no desaparece solo porque nos hemos cubierto los ojos con gafas de realidad virtual y nos hemos sumergido en una realidad alternativa. En todo caso, cuanto más ignoramos las repercusiones sociales, económicas y ambientales, más se convierten en un problema. Esto, a su vez, motiva aún más retiros, más aislacionismo y fantasía apocalíptica, y tecnologías y planes comerciales más elaborados con mayor desesperación. El ciclo se alimenta solo.

Cuanto más comprometidos estamos con esta visión del mundo, más llegamos a ver a los seres humanos como el problema y la tecnología como la solución. La esencia misma de lo que significa ser humano se trata menos como una característica que como un error. Sin importar sus sesgos incrustados, las tecnologías se declaran neutrales. Cualquier mal comportamiento que inducen en nosotros es solo un reflejo de nuestro propio núcleo corrupto. Es como si un salvajismo humano innato fuera el culpable de nuestros problemas. Así como la ineficiencia de un mercado local de taxis se puede "resolver" con una aplicación que pone en quiebra a los conductores humanos, las incongruentes inconsistencias de la psique humana se pueden corregir con una actualización digital o genética.

En última instancia, de acuerdo con la ortodoxia tecnosolutionist, el futuro humano culmina cargando nuestra conciencia a una computadora o, mejor aún, aceptando que la tecnología misma es nuestro sucesor evolutivo. Como miembros de un culto gnóstico, anhelamos entrar en la siguiente fase trascendente de nuestro desarrollo, derramando nuestros cuerpos y dejándolos atrás, junto con nuestros pecados y problemas.

Nuestras películas y programas de televisión representan estas fantasías para nosotros. Zombie muestra un post-apocalipsis en el que las personas no son mejores que los no-muertos y parecen saberlo. Peor aún, estos programas invitan a los espectadores a imaginar el futuro como una batalla de suma cero entre los humanos restantes, donde la supervivencia de un grupo depende de la muerte de otro. Incluso Westworld, basado en una novela de ciencia ficción en la que los robots se vuelven locas, finalizó su segunda temporada con la última revelación: los seres humanos son más simples y más predecibles que las inteligencias artificiales que creamos. Los robots aprenden que cada uno de nosotros puede reducirse a unas pocas líneas de código y que somos incapaces de tomar decisiones voluntarias. Diablos, incluso los robots en ese programa quieren escapar de los confines de sus cuerpos y pasar el resto de sus vidas en una simulación por computadora.

La gimnasia mental necesaria para una inversión de roles tan profunda entre los humanos y las máquinas depende de la suposición subyacente de que los humanos chupen. Vamos a cambiarlos o alejarnos de ellos para siempre.

Por lo tanto, obtenemos multimillonarios tecnológicos que lanzan autos eléctricos al espacio, como si esto simboliza algo más que la capacidad de un multimillonario para la promoción corporativa. Y si algunas personas alcanzan la velocidad de escape y de alguna manera sobreviven en una burbuja en Marte, a pesar de nuestra incapacidad para mantener dicha burbuja incluso aquí en la Tierra en cualquiera de los dos billones de dólares en pruebas de biosfera, el resultado será menos una continuación del humano diáspora que un bote salvavidas para la élite.

VÍDEO DESTACADO: Este es el lugar perfecto para sobrevivir a un apocalipsis zombi