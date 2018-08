Así le roban el bolso mientras hace el viral “In My Feelings Challenge”

Vale, no os culpamos por tener unas ganas infinitas de hacer el reto “In My Feelings”, ya que la mayoría de influencers están cayendo ante sus encantos en las redes. Nosotros también hemos sufrido la tentación, ya que lo tiene todo: una música pegadiza, una coreografía con twerking incluido, y que monísimo en los muros de Instagram. ¡La que has liado, Drake!, según sq.

Todo arrancó a finales de junio de la mano del humorista americano Shiggy, que propuso a la gente hacer un baile absurdo al son de la canción de Drake “In my feelings” que dice algo así como: “Kiki, do you love me? Are you riding? —”Kiki, ¿me amas? ¿vas conduciendo?”—.

Con el tiempo, para molar más que los demás, se fue popularizando la versión del viral que incluye un puntito más de riesgo: hacerlo mientras te graban desde un coche en marcha. Mientras el conductor del coche va grabando con el móvil a poca velocidad, el copiloto baja y empieza a bailar mientras el coche sigue circulando al son de la canción.

Pero cuidado si decidís participar en el reto de moda en las redes sociales: aunque todos los famosos estén llenando sus muros de Instagram con él y tengáis la tentación de seguir sus pasos, si lo hacéis en España y os pillan… os puede caer una buena multa.

Y es que ojo, que puede considerarse incluso conducción temeraria. Se trataría de un auténtico delito, que está castigado con 500 euros y menos 6 puntos del carnet, según explican desde el departamento de prensa de la DGT.

Una chica decidió hacer el reto… pero no le salió tan bien como esperaba. Según un vídeo que ha publicado la Policía Local de Gran Canaria en su Facebook, la chica sale del vehículo y empieza a bailar, pero el bolso le molesta así que decide dejarlo en la carretera.

Acto seguido, una moto pasa por el mismo carril y sus ocupantes cogen el bolso y se marchan. Según recoge La Vanguardia, la joven intenta recuperar su bolso sin éxito.