El tuit de Buenafuente que la monta por lo que dice del tremendo cabreo de Paulo Coelho

Que el tipo sabe como llamar la atención es indudable. Y que no para, tampoco.

Andreu Buenafuente ha bromeado en Twitter sobre el tremendo cabreo que se pilló el escritor Paulo Coelho durante una entrevista en su casa de Suiza con una periodista de XLSemanal.

No puedo dejar de leer esta entrevista. No hay memes en el mundo que puedan con ella. https://t.co/JaCqxYtaaw — Andreu Buenafuente (@Buenafuente) 20 de agosto de 2018

Su nuevo libro se llama Hippie y Virginia Drake, la redactora, le preguntó si se podía ser de verdad un hippie viviendo en una casa lujosa en Los Alpes suizos, llena de obras de arte y con un mayordomo que atiende todas sus necesidades:

"No estoy cómodo. Borra todo, empezamos otra vez y déjame hablar", exigió el escritor.

Déjame hablar!Me interrumpes todo el rato y no me dejas que me explique.El dinero en mi caso es una abstracción.Cuando gané mis primeros 100.000 dólares, yo me creía riquísimo y después… ya no puedes calcular, no puedes contar, son impulsos eléctricos. ¡Pero no viene al caso! — Dani Rovira 🐧 🌎 (@drovirag) 20 de agosto de 2018

"No hay memes en el mundo que puedan con ella", ha bromeado el humorista Buenafuente, quien ha asegurado que no puede parar de "leer esta entrevista":

Hay que ser un crack para forrarse vendiendo humo, atentar contra la buena literatura y encima luego declararte hippie en Suiza. — Maria Angels Casella (@AngelsCasella) 20 de agosto de 2018

El mensaje del humorista, que en pocas horas tiene cerca de 4.000 'me gusta', ha abierto un intenso debate en torno a la figura de Coelho:

+ Pero es usted hippy o no? pic.twitter.com/bJdffVylKh — ERNIÑODESUMARE (@tetrapol01) 20 de agosto de 2018

LA BRONCA

En un momento de la conversación, Paulo Coelho le dice a la entrevistadora, Virginia Drake, que ser rico (como él) no es una cuestión de dinero. Momentos antes, dijo que ser hippie es un asunto sobre interioridad, sobre "la manera de ver la vida".

Virginia Drake: "Su nombre es una multinacional, tiene su propia agencia literaria, más 1300 contratos en vigor, ha vendido más de 225 millones de libros, ha sido imagen publicitaria de una conocida marca de coches, de una pluma estilográfica…"

Paulo Coelho. "¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? Mira, ser rico no es una cuestión de dinero, no tiene nada que ver."

VD: "Hombre, seguramente sí".

PC: "¡Déjame hablar! Me interrumpes todo el rato y no me dejas que me explique. El dinero en mi caso es una abstracción. Cuando gané mis primeros 100.000 dólares, yo me creía riquísimo y después… ya no puedes calcular, no puedes contar, son impulsos eléctricos. ¡Pero no viene al caso! Yo conozco gente que es muy pobre porque la única cosa que tiene es dinero."

Tras ello, Paulo Coelho se enfada aún más y dice que retira sus palabras, que ya no es hippie. "Además, no te puedo explicar mi pensamiento porque a cada momento me interrumpes. Borra todo y empezamos de nuevo", añadió.

Tras este intercambio, Paulo Coelho se puso de pie, incómodo e inseguro de querer continuar la conversación. Además, pidió a la entrevistadora que le vuelva a hacer las preguntas de antes, de modo que las contestaría distinto. Posteriormente, la entrevista fue más calmada.