Policías sacuden una tanda de 'porrazos' a Elisa Beni por frivolizar con la vida de los agentes

Empezó este 22 de agosto de 2018 Marta Nebot, muy dolida por lo visto por lo malparado que resultó el fanático musulmán que entró cuchillo en mano en una comisaría y fue abatido a tiros por la agente a la que pretendía dejar como un colador (Un islamista es acribillado a tiros en una comisaria de Cornellá tras entrar con un cuchillo al grito de “Alá es grande”).

Le dieron lo suyo, como no podía ser de otra manera, Isabel San Sebastián y Jorge Bustos en Telecinco, pero no ha sido Nebot la única que ha desbarrado con ese asunto (Twitter se burla de Elisa Beni, alias 'Miss Musletes', tras quejarse de la cosificación de la mujer en los concursos de belleza).

La persistente Elisa Beni, asidua a generar polémicas y agrios debates en las redes sociales, apenas tardó unos minutos en tirarse en plancha a Twitter, cuestionando el proceder de los agentes agredidos:

Su comentario provocó una oleada de indignación y comentarios críticos inmediatamente entre los internautas. Alguno bastante gracioso:

Si “chorrada” es el nuevo eufemismo de comentario periodístico, necesito contexto de tus pensamientos para saber si ahora, una periodista puede sin tener idea hablar de matar, lastima que no haya nadie que os ponga en vuestro sitio. Inculta mujer progre...

Pero ha sido en Facebook donde el grupo "Una Policía para el Siglo XXI" ha publicado una reflexión sobre los agentes que no deja a Elisa Beni en muy buen lugar y que está teniendo mucho movimiento.

Haciendo referencia al tuit de marras de la periodista, el texto que corre como la espuma por Facebook se pregunta en voz alta cómo es posible que se cuestione la actitud de la agente apelando a la proporcionalidad y explica con detalle cómo es la realidad que viven en un ataque de este tipo con frases como:

Asimismo lanza varias preguntas:

En una reflexión muy cruda recuerda: "esto no es Hollywood, la sangre es real. Si te apuñalan te mueres. Los que te esperan en casa ya nunca te volverán a ver".

Y argumenta criticando a los que dudan:

"Cómo es posible que si una persona entra en un sitio gritando algo que todos sabemos que significa que está dispuesto a morir no entendamos que lo que pase a partir de ahí lo debe asumir el agresor no el policía, que obviamente no toma decisiones basadas en la razón bajo ese nivel de estrés sino instintivas de supervivencia".