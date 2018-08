Donald Trump acusa a Google de amañar el buscador para mostrar solo noticias negativas sobre él

Que Google es una 'caja negra', cuyos altos ejecutivos manejan a su antojo, retocando periódicamente el algoritmo que determina las listas de búsquedas, primando a unos y castigando a otros, es un secreto a voces.

También que hay muchos cabreados con la gigantesca y todopoderosa compañía. Entre estos, destaca por su relevancia Donald Trump.

El presidente de EEUU acusó a tecnológica californiana este 28 de agosto de 2018, de amañar los resultados de búsqueda de su servicio para mostrar únicamente aquellas noticias que trataran a su persona desde una visión negativa.

Así lo ha expresado el polémico presidente de los Estados Unidos en dos tweets publicados pasadas las 5 de la madrugada en su hora local.

Google search results for “Trump News” shows only the viewing/reporting of Fake New Media. In other words, they have it RIGGED, for me & others, so that almost all stories & news is BAD. Fake CNN is prominent. Republican/Conservative & Fair Media is shut out. Illegal? 96% of...