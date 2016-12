Los mejores videojuegos para disfrutar estas Navidades

The Last Guardian, Dishonored 2, Watch Dogs 2 y Battlefield 1 son algunos de los lanzamientos más destacados de este otoño, una época crucial para la industria del videojuego debido a los ingresos que se generan en Navidad.

La campaña navideña es uno de los momentos más importantes para el negocio del ocio interactivo, por lo que las compañías desarrolladoras y editoras reservan para el último trimestre del año grandes estrenos de videojuegos.

Casi una década ha invertido el artista japonés Fumito Ueda, creador de los clásicos Ico y Shadow of the Colossus, en sacar adelante esta aventura protagonizada por un niño y su mascota, un gran animal llamado Trico. Exclusivo para PlayStation 4, el título apoya su peso en la narrativa y las mecánicas de juego. [Lee aquí la crítica The Last Guardian: la maravilla jugable del año, por Gorka Zubizarreta].



Dishonored 2:

Crítica y público han coincidido a la hora de destacar la calidad de la segunda entrega de la saga de Arkane Studios. En ella, los jugadores podrán meterse en la piel de dos protagonistas, Emily o Corvo, que lucharán para volver a conquistar el trono de Dunwall, ahora en manos de una bruja usurpadora.

Watch Dogs 2:

Tras una mala recepción de su primera entrega, Ubisoft quiere darle otra oportunidad a esta franquicia con un título que vuelve a ahondar en los peligros de las nuevas tecnologías y el pirateo informático en un mundo abierto y conectado.

Final Fantasy XV:

El título de rol desarrollado por Square Enix ha sido uno de los más esperados de este 2016. En esta entrega, disponible sólo para Xbox One y PlayStation 4, el reino de Lucis está en peligro y el heredero a la corona, el príncipe Noctis, tendrá que combatir para salvar a su pueblo de una gran invasión.

Civilization VI:

El año en que celebra su 25 aniversario, la mítica saga histórica desarrollada por Sid Meier's, exclusiva para PC, suma una nueva entrega que incluye nuevas estrategias, nuevos líderes y habilidades únicas.

Battlefield 1:

Los juegos bélicos se han centrado en los últimos años en escenarios de guerra futuristas, pero la desarrolladora sueca DICE, responsable del "shooter" de Electronic Arts, ha decidido echar la vista atrás y ambientar su última entrega, que en este 2016 no se ha dejado amedrentar por su competidor Call of Duty, en la Primera Guerra Mundial.

Forza Horizon 3:

Los contrastes de Australia son el escenario elegido por el título de conducción de Xbox y PC, que llegó a las tiendas con un catálogo de 350 coches para competir por sus mundos abiertos en partidas de hasta 12 jugadores.

Dead Rising 4:

También exclusivo de la consola Xbox, los zombis del título canalla de Capcom vuelven a atacar al fotógrafo Frank West, esta vez en un entorno muy navideño.

Pokémon Sol y Luna:

Después de un verano apoteósico protagonizado por Pokémon Go, los monstruitos japoneses vuelven a las consolas portátiles de Nintendo con una aventura ambientada en la región de Alola. La compañía de videojuegos japonesa tratará de probar suerte de nuevo este mes en el mundo móvil con Super Mario Run, el aterrizaje del fontanero interactivo en dispositivos iOS.