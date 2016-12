Las grandes empresas de telecomunicaciones preparan una nueva asociación tras su salida de Ametic

Las grandes compañías de telecomunicaciones y tecnología están preparando la puesta en marcha de una nueva asociación que represente sus intereses conjuntos después de que gran parte de ellas hayan decidido abandonar la patronal tecnológica Ametic al no considerarse representadas.

En una entrevista concedida a Europa Press, el consejero delegado de Ericsson España, José Antonio López, ha explicado que la creación de esta nueva asociación es una "posibilidad bastante cierta y avanzada" y espera que se ponga en marcha "cuanto antes mejor".

En este sentido, ha remarcado que tras la formación de un Gobierno en España el interés de las empresas susceptibles de ser parte de la asociación es que "todo vaya rápido", porque "la suma de voces cuenta", y ha asegurado que en Ericsson se siente "muy cerca" de ese grupo de compañías.

"Hemos encontrado esa sintonía y ese dialogo y nos gustaría cuanto antes que esa suma de voces se convierta en una voz única para, si es posible, asesorar al Gobierno y al resto de partidos políticos en nuestra visión de lo que creemos que es bueno para nuestras empresas generando beneficio para España, que es perfectamente compatible", ha incidido.

López ha remarcado que la asociación estaría compuesta por un grupo de empresas importante en cuanto a presencia mundial, capacidad de inversión y generación de empleo. De hecho, ha subrayado que no se trata de constituir una asociación con muchos miembros, sino de unir compañías "motoras y tractoras" que tengan influencia en la digitalización no sólo de España, sino a nivel mundial.

En esta línea, ha agregado que, aunque muchas de las empresas que formarán parte de la asociación son competidoras, todas comparten una visión y una idea común de lo que es bueno para España y de qué entorno debe generarse en el país para poder convencer a sus corporaciones para traer centros de excelencia a España y, por tanto, "para crecer haciendo crecer".

SALIDA DE AMETIC Ericsson es una de las empresas que en las últimas semanas han comunicado su baja de Ametic a partir del próximo 1 de enero, al igual que Telefónica, Orange, Nokia, Telecable o ZTE, mientras que otras como Vodafone están estudiando la posibilidad de seguir sus pasos.

López ha remarcado que la pertenencia a esta nueva asociación es perfectamente compatible con seguir siendo miembro de Ametic si una empresa así lo desea. En su caso, continúan adelante con su salida de la patronal tecnológica, ya que consideran que se había convertido en "un fin en sí mismo" en los últimos tiempos y ya no les representaba.

A este respecto, el consejero delegado de Ericsson España ha manifestado su "máximo respeto" a Ametic, a la que ha deseado "todo lo mejor", y ha asegurado que si vuelve a representar a la compañía como voz estarían "encantados" de replantearse su vuelta a la asociación.

En este sentido, ha afirmado que mantienen la flexibilidad y el espíritu de dialogo para que, si en algún momento Ametic se estructura de tal forma que vuelve a representar lo que considera "una legitima portavocía" de lo que Ericcson desea hacer en España, hablar con ellos otra vez.

Sin embargo, ha incidido en que Ericsson tiene que asociarse con aquellas organizaciones y empresas con las que considere que tiene una voz común, y ha resaltado que "si esa voz deja de ser común por convertirse en una voz numerosa" y los procesos se ralentizan o se burocratizan, como ha ocurrido en Ametic, "no aporta nada".

"En este momento consideramos que hay un grupo de empresas con el que nos identificamos mucho y que tenemos una visión común, discrepando, siendo competidores. Hay un fin común que compartimos y que la actual estructura y estatutos y forma de gestión de Ametic no facilita, sino que lo puede llegar a dificultar", agrega.

Asimismo, ha asegurado que la decisión de José Manuel de Riva de no repetir como presidente de Ametic no es suficiente para que se mantengan en la asociación, ya que siguen siendo ellos los que sobran si Ametic continúa sin representar sus valores y su visión y su funcionamiento, la toma de decisiones y su operativa interna siguen sin adecuarse a ellos.

"Si no nos representa no tiene sentido pertenecer a ella, tenemos que buscar alternativas para que los legítimos intereses de nuestra empresa en España se defienden a través de otros interlocutores con los que nos entendamos y que tengan una estructura y una forma de trabajo y de funcionamiento con la agilidad, dinamismo y visión que nosotros tenemos", insiste.

En este sentido, ha mostrado "un gran respecto y estima" a De Riva, quien considera ha hechos muchas positivas en el sector, pero al mismo tiempo representa una forma de funcionamiento de Ametic que en este momento no está alineada con su visión.

Respecto a las acusaciones vertidas desde Ametic contra las empresas críticas con la dirección de la asociación por no respetar el "juego democrático", López ha defendido que es "absolutamente demócrata" pensar que si una organización no les representa, salirse de ella. "Lo más demócrata que hay es la libertad de elegir si quieres pertenecer o no", ha agregado.