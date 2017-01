Utilizaron Facebook para retransmitir una tortura y fueron detenidos en Chicago, EE.UU.

Durante el abuso, los hombres le gritan, se ríen, hacen bromas, fuman y escuchan música, mientras la víctima permanece sentada en el suelo, inmóvil.

Toda esta tortura, un video de 30 minutos, es trasmitida "en vivo" por Facebook, en lo que la poalicía de Chicago, Estados Unidos, catalogó de un hecho "repugnante".

Una muerte a balazos es transmitida en vivo por Facebook en EE.UU.

La víctima del asalto tiene "necesidades especiales", según las autoridades y cuatro personas, dos hombres y dos mujeres han sido arrestadas.

Durante el video, se puede escuchar a los atacantes gritar vituperios contra la gente blanca y contra el presidente electo Donald Trump.

El caso está siendo considerado como un posible crimen de odio.

"Le hace a uno pensar que podría llevar a unos individuos a tratar a alguien así", expresó el superintendente de la Policía de Chicago, Eddie Johnson, en una rueda de prensa trasmitida por Twitter.

"He sido un policía durante 28 años y he visto cosas que uno no debería ver en la vida pero todavía me sorprende que siga viendo lo que no debiera".