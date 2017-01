Clásicos inmortales: Zelda, Super Mario, Sonic y Street Fighter

Río 2016: El primer ministro de japón, Shinzo Abe se disfraza del mítico personaje de videojuegos Súper Mario, avanza a través de canales y tuberías y emerge de un tubo gigante y recoge el testigo para Tokio 2020. Se trata de una idea original que no causa extrañeza ya que el personaje de Nintendo es ya uno de los símbolos de la cultura japonesa y mundialmente conocido a través de distintas generaciones.

Ahora, Nintendo se prepara para lanzar el próximo mes de marzo su nueva consola, Nintendo Switch, y ha hecho una apuesta fuerte para que sea un éxito en ventas: mantener los grandes clásicos que han hecho a la compañía un auténtico imperio de los videojuegos.

No es de extrañar, por lo tanto, que el lanzamiento de la consola va de la mano del nuevo The Legend of Zelda: Breath of the Wild, el próximo 3 de marzo.Tal y como ha anunciado Nintendo (que ha desvelado los títulos de los videojuegos de la próxima consola), el software será compatible con toda la colección de figuras amiibo, más grandes y detalladas para la ocasión.

30 años de 'The Legend of Zelda'

Precisamente, The Legend of Zelda fue noticia en 2016 por cumplir su 30 aniversario. El videojuego fue lanzado en 1986 para la Nintendo Entertainment System (popularmente conocida como NES), tuvo su versión también para la SuperNintendo y Nintendo 64 y se hizo muy popular durante los años 90 y principios de los 2000 con las distintas versiones de la consola Game Boy, con la que Nintendo explotó esta saga con varios títulos.

La trama, una historia de aventuras con la que el protagonista Link busca rescatar a la Princesa Zelda, comienza con el siguiente prólogo:

"Hace mucho tiempo existió un reino que ocultaba el poder dorado de los dioses. Era un lugar hermoso, de verdes bosques y enormes montañas, donde reinaba la paz. Pero un día fue presa de la ambición de un villano que le arrebató el poder dorado. El reino cayó en las tinieblas. Y cuando el pueblo había perdido casi toda esperanza... apareció como de la nada un joven vestido con ropas verdes. Con su misteriosa espada, el joven sepultó al villano y le devolvió al reino la luz. Como venía de otra época, el pueblo le llamó 'Héroe del Tiempo".



Momento en el que Zelda recupera sus corazones (vida) en el lago de las hadas, en el juego para NES Momento en el que Zelda recupera sus corazones (vida) en el lago de las hadas, en el juego para NES

Los juegos de Zelda se fueron modernizando con las siguientes plataformas, las distintas de Nintendo DS, Nintendo GameCube, y Wii.

Hasta noviembre de 2015, se calculan más de 84 millones de copias vendidas de sus juegos, que no han abandonado en ningún momento el top de superventas. La entrega más reciente es The Legend of Zelda: Twilight Princess HD, lanzada en 2016 para Wii U.

Avalados no solo por el número de ventas, a prestigiosa revista japonesa Famitsu destacó a Ocarina of Time, The Wind Waker y Skyward Sword como "juegos perfectos", mientras que la mayoría de los otros títulos fueron reconocidos como los mejores estrenos en sus respectivos años de lanzamiento,

La franquicia de The Legend of Zelda incluye además una serie animada de televisión transmitida en 1989, así como numerosos manga, novelas y libros publicados bajo la licencia de Nintendo, aunque ninguno de estos se consideran canónicos.

Pero, al igual que Zelda, son otros muchos los que han renacido en las distintas consolas de Nintendo y van a volver a hacerlo ahora con Nintendo Switch.

'Super Mario Bros.'

Empezando, cómo no, por el propio Super Mario Bros., considerado el primer videojuego de plataformas de desplazamiento lateral de Nintendo. El juego, que ya había sido un arcade (Mario Bros.) lanzado en 1983, salió a la venta dos años más tarde para la NES y pronto se convirtió en el icono principal de Nintendo y uno de los personajes más reconocidos de los videojuegos.

La historia describe las aventuras de los hermanos Mario y Luigi, quienes deben rescatar a la Princesa Peach del Reino Champiñón después de haber sido secuestrada por el rey de los Koopas, Bowser.

Sin embargo, su origen tiene una historia mucho más sencilla. Su creador, Shigeru Miyamoto, llegó a relatar que se le ocurrió la idea del juego mientras viajaba en tren, ya que le gustaba mirar por la ventana e imaginar que estaba fuera saltando de un lugar a otro.

La popularidad que obtuvo desde su lanzamiento (primer gran récord de ventas después de la crisis de la industria de los videojuegos en 1983) con más de diez millones de cartuchos vendidos, catapultó a la NES como consola doméstica. Mientras, Super Mario Bros. tenía una carrera de éxitos independiente a la consola y en 1999 fue ya reconocido como uno de los videojuegos más vendidos de todos los tiempos.

Además de abarcar múltiples títulos en las tiendas más frecuentadas por los adolescentes, Super Mario Bros. tuvo sus distintas adaptaciones al cine y a series de televisión.

Junto con Super Mario Bros., Nintendo Switch contará también con Mario Kart, la variedad de carreras multijuegos. Mario Kart 8 Deluxe llegará al mercado el 28 de abril.

'Sonic Mania'

Otro de los videojuegos anunciados por la compañía para Nintendo Switch es Sonic Mania. El erizo azul es uno de los personajes más populares para los amantes de los videojuegos, aunque esto no impidió que su empresa, Sega, dejara de fabricar consolas en 2015.

Sin embargo, Sega, cuyas videoconsolas compitieron durante años con las de Nintendo, sigue desarrollando videojuegos (centrados principalmente para smartphones y ordenadores) y es la responsable de este Sonic Mania, que también estará presente en otras plataformas este 2017 como XBox One y PlayStation 4.

La serie de Sonic the Hedgedog se remonta a 1991 para la consola Mega Drive, en la que venía incorporado y pronto se convirtió en el título más vendido de la misma plataforma. Aunque Nintendo era más popular, en muchas casas los niños y jóvenes tuvieron máquinas de Sega como Game Gear, y mucho menos populares posteriormente Pico, Saturn y Dreamcast, la última que fabricó la compañía.

Sonic para Megadrive Sonic para Megadrive

El erizo, sin embargo, continuó estando presente hasta nuestros días en otras plataformas con XBox, GameCube, PlayStation y Nintendo DS.

Su gran aventura durante estos años, la de Sonic, han sido las plataformas. Sin embargo, su nombre ha traído consigo variedades de carreras, acción, lucha, deportes y hasta juegos de rol.

Street Fighter, otro de los títulos que estarán presentes en Nintendo Switch, también se remonta, al igual que Zelda y Mario, a los años 80. Concretamente, la empresa japonesa Capcom lo lanzó en 1987 en Arcade.

No fue inmediatamente, sino con su segunda entrega, Street Fighter II, cuando se produjo la verdadera revolución, no solo para la propia compañía, sino impulsando un auténtico "boom" de juegos de lucha en las salas recreativas.



El videojuego 'Street Fighter II' El videojuego 'Street Fighter II'

Street Fighter también ha estado presente en consolas de todo el mundo y es uno de los juegos más rememorados por los nostálgicos. Pero su éxito se debe a su sencillez, ya que en su mayoría consisten en peleas "uno contra uno" con distintos personajes de distintas nacionalidades entre los que elegir e incluso a los que costumizar y que se caracterizan por poder hacer distintos ataques a través de combos.

A raíz de él, surgieron otros muchos títulos de jugabilidad parecida, siendo quizá el Mortal Kombat el más conocido y, por supuesto, también dio lugar a un fenómeno de películas y series de televisión, así como de distintos cómics.

Pero Zelda, Mario y Street Fighter no han sido los únicos nombres anunciados para Nintendo Switch, Tetris también es uno de los grandes clásicos entre los anunciados, del que RTVE.es ya hizo un repaso el año pasado. Entre los más esperados están Spalatoon, una de las series nuevas de la compañía que ha conseguido calar hondo entre el público, Xenoblade Chronicles 2, aunque no tiene fecha de salida aún, ARMS (que llegará en primavera) o incluso FIFA.