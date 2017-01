La velocidad necesaria al usar internet

COMPRENDER INTERNET

Sin lugar a dudas, internet ocupa un lugar importantísimo en nuestros hábitos, rutinas, trabajo y ocio. Buscamos navegar cada vez más rápido y de manera más eficiente. Pero, ¿de qué hablamos realmente cuando hablamos de la velocidad de internet? ¿Qué está en juego? Veremos algunos de los mitos que se pueden tener sobre la velocidad de internet y miraremos brevemente sobre su historia, orígenes y funcionamiento.

Hoy en día, estamos tan habituados a utilizar el internet en áreas tan diversas de nuestras vidas que olvidamos que su invento es una creación relativamente reciente. Internet ha revolucionado nuestras comunicaciones e interacciones de manera monumental, como nada lo había hecho antes. Internet permite transmitir a nivel global, diseminar la información y nos permite colaborar e interactuar con otros individuos y sus ordenadores desde prácticamente cualquier rincón del mundo. Para llegar a internet, antes tuvieron que haber grandes mentes que inventaran el telégrafo, el teléfono, la radio y el ordenador. Internet es la suma e integración de todas estas maravillosas capacidades.

En la década de 1950 se comenzaron a desarrollar los ordenadores electrónicos. A principios de la década de 1970 se conectan los primeros ordenadores a ARPANET. En la década de 1980 aparece la famosa "World Wide Web" que permite vincular documentos de hipertexto en un sistema de información que esté disponible en cualquier nodo de la red y, en 1991, se anuncia públicamente.

NAVEGAR VELOZMENTE

Una de las inquietudes comunes al ocuparse de internet es, claro, la velocidad. Los usuarios quieren navegar velozmente y no siempre se sabe qué se debe tener en cuenta antes de comprar algún paquete ni cómo comprobar la velocidad con la que se navega.

Lo primero que se debe considerar al elegir un paquete de internet es qué tipo de usuario se es. No todos los paquetes son iguales porque no todos los usuarios son iguales. Al considerar qué paquete tiene una velocidad de navegación suficiente, hay que considerar si uno es principiante, estudiante, empresario o miembro de una familia numerosa. Aquellos que sean principiantes deberán elegir un paquete elemental que les evite pagar por velocidades extra rápidas que no se necesitan para sólo mirar correos electrónicos y ver algún video, necesitando unos 2GB al mes. Los amantes de las películas, música y juegos de casino online necesitan un paquete más importante que permita descargar sin límites. La fibra óptica es más rápida que la banda ancha tradicional y permite descargar más rápido. Este tipo de usuarios necesitará entre 10 a 80 GB al mes, dependiendo de la cantidad de descargas. Si se juega online mucho y se descarga mucho, se recomienda de 40 GB a un número ilimitado. Las familias también son usuarios importantes y necesitan productos de uso importante. Los estudiantes necesitarán también paquetes con descargas ilimitadas. Los empresarios se beneficiarán de un paquete diseñado especialmente para sus necesidades. A su vez, los usuarios de tabletas u ordenadores portátiles, necesitarán considerar una banda ancha móvil vía redes 4G.

¿QUÉ VELOCIDAD SE NECESITA REALMENTE?

Se habla mucho de megabits y de tiempos de descarga, y se podría pensar que la velocidad es lo único importante en un paquete. Sin embargo, una velocidad de conexión de más de 2Mbps generalmente es suficiente para las actividades online. Hay factores que se tienen que tener en cuenta al adquirir los paquetes, como la infraestructura del edificio. Es importante notar que las distintas áreas tendrán distintas velocidades sin importar qué paquete se adquiera. Una de las maneras de comprobar la velocidad en tiempo real es probando sitios de juegos online, diversos sitios de casino en línea o de descargas de películas.

Para medir la velocidad real con la que se navega, se puede usar uno de los sitios web que permiten hacerlo como, por ejemplo, testdevelocidad.es.

Con todo, lo más importante al considerar un paquete de internet, es descifrar qué tipo de usuario se es. Como no todos tenemos las mismas necesidades y hábitos web, la mejor elección de paquete sin duda dependerá del uso que se le da a la navegación. Ya sean juegos en línea, descarga de música o películas o simple uso de correo electrónico y redes sociales, hay velocidades para todos los gustos y usos.