Los 6 delitos que comete casi todo el mundo en Internet

Delitos insospechados

Nos hemos lanzado a internet como si no hubiera un mañana y no pensamos en las consecuencias. Aunque tenemos claro que algunas cosas son delito (amenazar, robar números de tarjetas de crédito o el ciberacoso, por ejemplo) hay un buen montón de cosas que realizamos a diario sin darnos cuenta de que nos pueden acabar trayendo problemas. Como decimos, amenazar es delito, pero insultar también lo es, así que cuidado con lo que le llamamos a la gente en las redes sociales.



Derechos de autor

Gran parte de los problemas pueden venir por no conocer en profundidad las leyes de protección de los derechos de autor. Por ejemplo, tenemos claro que no podemos vender como propio material ajeno, pero no tanto que subir a la red vídeos cuyos derechos no poseamos también contraviene los derechos de autor, según recoge Excite hoy 26 de enero de 2017



Perfil

Curiosamente, utilizar un perfil falso también es delito. Cuidado, porque no hay que confundir esto con ponerse un nombre figurado o inventado, lo que en internet se suele llamar el nick. Un perfil falso es similar a la suplantación de personalidad.



Cuidado con el email

El envío de correo electrónico también tiene sus secretos. Cuando enviamos a más de una persona el mismo email, las direcciones deberían estar ocultas. El envío de correos a listas de destinatarios en abierto puede vulnerar la ley de protección de datos personales.







Descargas legales

Como estamos acostumbrados a comprarnos un libro y prestarlo después a algún amigo, solemos hacer lo mismo con contenidos descargados de internet. Sin embargo, no puede hacerse de forma legal si no se cuenta con permiso de los propietarios de los derechos.



Logos

Los logos también están protegidos por la ley. Si intentamos usar un logo para enlazar de una página web a otra, estaremos incurriendo en delito a no ser que contemos con la autorización del propietario.