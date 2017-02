Whatsapp: ¿Sabe alguien de dónde salen los 'memes'?

El Barcelona sufrió este martes en París un baño de los que marcan época tras perder 4-0 frente al PSG en la ida de los octavos de Champions (El Barça se suicida en Champions: Paris Saint-Germain 4 - FC Barcelona 0).

Pues todavía no había concluido el partido, ni había crónicas futbolísticas en las webs de los diarios deportivos, cuando los teléfonos móviles de media España andaban ya reventando de 'memes' sobre el desastre azulgrana.

Algunos notables y de lo más imaginativo (El líder 'norcoreano' la lía en Twitter con este amoroso mensaje sobre el Barça).

Y ahora surge la pregunta: ¿Sabe alguien quién los hace y para qué?

Considerada la unidad mínima de expresión en Internet, los denominados memes son ahora mismo los contenidos virales por excelencia. Pero... ¿qué es un meme?, ¿se puede ganar dinero con ellos?, ¿cómo se fabrica uno?

Todos ellos tienen en común su anonimato, su humor -normalmente sarcástico, con un toque gamberro- y esa predisposición a su difusión masiva entre particulares. También comparten un contacto íntimo con la actualidad más rabiosa (A falta de Gobierno de Sánchez, buenos son sus memes).

Como explica Carlos Bueno en 'El Economista' este 15 de febrero de 2017, el nuevo género ha alcanzado su mayoría de edad con la ayuda de WhasApp y Facebook.

Poco a poco, comienzan a surgir los primeros profesionales del medio entre creativos, diseñadores, consultores online y estudiantes. Todos ellos sin aparente ánimo de lucro.

Hay aplicaciones móviles que facilitan la creación de estos contenidos. La mayoría de ellos están realizados con la más popular: memegenerator.com. Basta seleccionar y subir la imagen, colocar el texto que queramos y difundir a través de las redes sociales, foros, WhatsApp... Los primeros surgieron en páginas del estilo de 9gag.com a nivel internacional y de cuantocabron.com.

Aunque muchos los consideran sucesores de los emoticonos, como fenómeno de comunicación han adoptado el sarcasmo y la ironía que hasta hace unos años solo veíamos en el humor gráfico.

Con la ayuda de las redes sociales, cualquiera puede diseccionar la realidad o darle la vuelta a algo con un punto de vista totalmente distinto y convertirse en el tipo ingenioso del día.

Sin embargo, su carácter anónimo ha llevado a los autores más cobardes a utilizarlos para otros fines totalmente reprobables, como el insulto o la vejación y para exaltar actitudes del todo condenables.



Al alcance de cualquiera

"Cuando te pones a hacerlos no puedes estar muy seguro de que vayan a funcionar. No deja de ser un chiste o una manera de expresar algo, con un resultado incierto. Los que están popularizándose aquí en estos momentos igual los creó alguien que está en Estados Unidos y que no tenía ni idea de que iban a dar tanto juego".