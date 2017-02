Vodafone ajustará "en breve" sus tarifas para mantener su competitividad tras movimientos de sus rivales

El consejero delegado de Vodafone España, Antonio Coimbra, ha señalado que la operadora está trabajando en ajustar los precios de su oferta "en breve" para mantener su competitividad, lo que probablemente incluya ofrecer más datos y nuevas mejoras a sus clientes, tras los movimientos llevados a cabo por Telefónica y Orange en las últimas semanas.

En un encuentro con los medios con motivo de la celebración del Mobile World Congress (MWC), Coimbra ha remarcado que algunos de sus competidores se han movido recientemente en cuestiones de oferta, "alguno de forma más agresiva", y a ellos les toca garantizar que presentan una oferta competitiva para sus clientes.

A este respecto, ha remarcado que no es un tema que se pueda hacer "de la noche a la mañana", pero ha añadido que comunicarán a sus clientes "en breve" varios cambios en sus ofertas, que dependerán de cada segmento, porque mantener una misma postura para todos sería "un error".

Coimbra ha adelantado que, tal y como ya aparece recogido en la aplicación de Mi Vodafone, ofrecerá un mayor volumen de datos a sus clientes del que tenían hasta ahora, pero ha agregado que podrían anunciarse otras cosas en su intención de diferenciarse del resto.

En este sentido, ha incidido en que el tema de los precios es una cuestión "sensible", ya que adelantar cualquier ajuste sería un "error estratégico" en términos de marketing porque daría información sobre la política de precios de Vodafone a su competencia.

Coimbra ha subrayado que a la hora de diseñar las tarifas es importante definir la posición del operador, es decir, si quiere ser una compañía con un inversión mínima y el coste más bajo posible o dar un servicio más premium con inversiones en mejores infraestructuras, mejores redes, mejor servicio, mejor contenido y un posicionamiento para rentabilizar esas inversiones.

Así, ha remarcado que como reflejan los últimos datos de portabilidad el mercado de las telecomunicaciones sigue siendo "muy competitivo" y tienen que hacer frente tanto a la postura del operadora incumbente (Telefónica) como a la que mantienen otras empresas más agresivas que quieren ganar cuota de mercado.

FIBRA 1GBPS.

Por otro lado, Coimbra ha señalado que Vodafone de momento no tiene planes para lanzar una oferta en su red de fibra con una velocidad de 1Gbps, que ya es posible gracias a la actualización de su red banda ancha ultrarrápida de fibra (HFC) a la tecnología Docsis 3.1, ya que considera que no es necesario.

En este sentido, ha remarcado que gran parte de sus clientes se dan de alta en ofertas de 50 MB, más populares que las de 100 MB o 300 MB, al considerar que en la actualidad cubre gran partes de sus necesidades. Sin embargo, ha añadido que puede que la oferta de 1 Gbps sea factible por ejemplo en un par de años.

Por este motivo, Vodafone está trabajando para estar preparada por si acaso es necesario sacar este servicio en el futuro y lanzarlo pronto, pero ha insistido en que a día de hoy no hay apenas aplicaciones para particulares que puedan sacarle partido a esta velocidad.

Asimismo, no ha querido dar información de objetivos de despliegue de fibra para que la competencia no conozca sus planes, pero sí ha asegurado que tienen claro en la compañía que siempre tendrás un universo de hogares pasados por fibra que no esté por debajo de su competencia más directa, en este caso Orange.