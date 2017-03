El mercado "low-cost" triunfa en España

Internet ha abierto las puertas de un mundo desconocido hasta entonces, un lugar donde se puede encontrar de todo sin tener que desplazarse a ningún sitio. Esto ha supuesto que los consumidores sean más exigentes y cuenten con una mayor información antes de adquirir un bien o servicio. Sólo así se explica el gran éxito de todo lo low cost en España porque el hecho de ser más barato no quiere decir que se pierda nada en otras cosas, sólo representa el resultado de un mercado que es más y más competitivo por momentos y que está dispuesto a adaptarse y a renovarse para conseguir captar clientes.

Y hablamos de que la tendencia low cost se ha colado en todos los ámbitos. Desde tarifas móviles baratas (con las que se puede conseguir un buen precio al mes con todos los servicios que se deseen y personalización para cada cliente) a moda barata o viajes por un precio, hace unos años, inimaginable. De hecho, España se encuentra en el top europeo en lo que a moda barata se refiere (con precios de hasta un 12% menos que en el resto del continente)

Este término de low cost, en realidad, empezó a acuñarse cuando surgieron nuevas aerolíneas que representaban una clara competencia para aquellas que estaban ya asentadas en el sector. Lo que ofrecían eran tarifas insuperables a costa de eliminar ciertos servicios tales como que el equipaje que se facturara no fuera gratuito. En resumidas cuentas, observaron todos los factores de su servicio en los que podían hacer recortes y así procedieron. La respuesta fue apabullante y no le falto el tiempo a otras empresas para darse cuenta de que ese camino les podía resultar beneficioso.

Ocurre que, en otros muchos sectores, lo que ha habido siempre han sido monopolios u oligopolios que sólo repercutían en un encarecimiento para el usuario final. Esto se puede observar fácilmente en la energía, que no ha dejado de encarecerse en los últimos años. Y lo mismo ocurría con las tarifas para móviles hasta que aparecieron nuevas empresas, como Lowi, dispuestas a ofrecer un servicio adecuado para cada uno de sus clientes. La idea fundamental es eliminar de la ecuación todo aquello que no necesitan, haciendo así que se obtenga un ahorro. El servicio es el mismo pero los pagos que se hacen al mes son mucho más económicos y, en el caso de no gastar los megas o los minutos no se pierden. Al contrario, se acumulan porque es algo que ya está pagado, con lo que se entiende que se puede hacer uso de ellos en el futuro. Tampoco piden cosas como tener una permanencia (que es algo que preocupa a los consumidores)

El éxito de los bienes y servicios low cost en España reside en que se trata de un nuevo modelo económico que ha sabido adaptarse a años de crisis económica en el país para salir reforzado. Se ha pasado del antiguo concepto en el que se valoraba cuánto podría costar algo a atender a la población y preguntarse cuánto estarían dispuestos a pagar por ello. Estas compañías low cost que han surgido en los últimos años no suelen ofrecer lo mismo que sus antecesoras. Se centran en tratar de cubrir las necesidades reales y contar con un servicio al cliente excelente.