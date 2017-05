España encabeza la adopción y el nivel de comprensión del IoT en la región de EMEA, según Aruba

El 69% de los líderes empresariales y de Tecnologías de la Información (TI) española afirman haber desplegado ya tecnología de Internet de las Cosas, lo que sitúa a España a la cabeza de la adopción de IoT en la región Europa, Oriente Medio y Africa (EMEA), según un estudio Aruba, una empresa de Hewlett Packard Enterprise (HPE).

El informe 'The EMEA IoT showdown: Business vs. IT', que ha encuestado 1.400 líderes empresariales y de TI de 11 países de Europa y Oriente Medio, remarca que la tasa de adopción en toda la región es del 50% de IoT, mientras que en 2019 que se situará en el 82%.

Además de España, Francia e Italia indican una tasa de adopción de IoT relativamente alta (61%), mientras que a continuación se sitúan Alemania (54%), Arabia Saudí (53%), Emiratos Arabes Unidos (48%), Turquía (44%) y Países Bajos (43%). La tasa más baja es la de Reino Unido (37%), Suecia (37%) y Noruega (34%).

Asimismo, España también lidera cuando se pregunta a los encuestados si comprenden el IoT, con un 68%, seguido de Italia (67%), Alemania (65%) y Francia (61%). Por el contrario, las puntaciones más bajas son las de Turquía (37%) y Reino Unido (35%).

Por otro lado, los encuestados españoles muestran una alta confianza en la seguridad de IoT en su organización, ya que solo un 10% está de acuerdo con la afirmación de que "el IoT no está adecuadamente asegurado", solo superados por los italianos (4%). Con el 28%, Noruega y Arabia Saudí tienen los mayores niveles de temor con respecto a la seguridad de IoT El estudio también apunta que la mayoría de los líderes franceses (76%), británicos (80%), españoles (90%) e italianos (87%) han observado una mejora en los niveles de innovación gracias al IoT, mientras que para el 66% considera que les ha llevado a una mayor visibilidad de su departamento de TI en toda la organización.

Para los turcos (80%) y holandeses (74%), el IoT ha aumentado la eficiencia empresarial, mientras que para el 82% de los ejecutivos suecos informó de una mejor experiencia de cliente.

ADMINISTRACION VS TI Por otro lado, el informe resalta que el auge empresarial de Internet de las cosas (IoT) sigue fragmentado en la región de EMEA debido a "una desconexión entre los departamentos de administración y de TI" respecto a lo que se considera IoT y cómo se debe usar.

Estos departamentos aún no están de acuerdo respecto a lo que significa el IOT, ya que un 65% de los directivos de TI lo definen como "añadir conectividad a Internet a objetos cotidianos", mientras que el 48% de los líderes en la administración creen que es 'automatización de building services".

De manera similar, los casos de uso varían según los departamentos de administración. Según los directivos de TI, el principal, ahora y en el futuro, es la monitorización y el mantenimiento de los equipos críticos, mientras que los líderes más administrativos creen que es proporcionar servicios basados en localización Además, el estudio muestra un desacuerdo incluso cuando se les pregunta si están utilizando IOT, dado que un 58% de los responsables administrativos creen que se ha adoptado la tecnología IoT en sus negocios, en comparación con el 46% de los tecnológicos.

Respecto a planes futuros, el departamento de TI es más escéptico, ta que el 13% de los líderes dicen que no tienen planes de desplegar IoT. Al contrario, el 98% de los líderes empresariales declararon que tienen, o van a adoptar, la tecnología IoT.

Sin embargo, los directivos tanto de la administración como de TI de EMEA se sienten optimistas a medida que descubren un incremento de la productividad en la fuerza de trabajo, menos riesgo operativo y una mejora de la eficiencia y costes comerciales al comprar servicios de IoT.

"Está claro que hay discrepancias dentro de los departamentos con respecto al IoT, pero la adopción del mismo marcha a un ritmo sin precedentes y las empresas están observando el claro valor comercial que representa", remarca el vicepresidente de EMEA en Aruba, Morten Illum.