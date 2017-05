Fujitsu afirma que la nube iguala a empresas grande y pequeñas, "democratizando el acceso a la tecnología"

El director de Desarrollo de Negocio Cloud de Fujitsu en España, Máximo Petitto, ha remarcado en declaraciones a Europa Press que una de las ventajas que presenta el cliud es que "iguala a la empresa grande y a la pequeña, democratizando el acceso a la tecnología".

"Los pequeños buscan 'partners' de confianza para formar parte de esta transformación digital. Nosotros queremos ser ese compañero de viaje", ha apostillado, después de que la compañía japonesa anunciara que ha elegido a España como uno de los cuatro países europeos que completarán el despliegue de su gran plataforma de servicios en la nube, denominada Cloud Service K5.

En cualquier caso, advierte de que "hay un cambio de mentalidad" también en las grandes empresas y en la administración pública. Petitto indica que este cambio consiste en "pasar de realizar grandes inversiones a consumirlas", de dejar de comprar para recurrir al 'renting'. De esta manera, incluso las grandes empresas apuestan por externalizar servicios que no responden a la actividad principal de la misma, como puede ser la gestión de documentos en la nube.

En el marco del 'Fujitsu World Tour 2017', que se ha celebrado este martes en Madrid, la compañía se ha comprometido a acelerar la transformación digital de sus procesos de negocio, "utilizando este gran 'cloud' como base para la tecnología y servicios de nueva generación". Petitto defiende que el salto a la nube "no tiene vuelta atrás", pese a que en la actualidad solo suponga un 15 por ciento del volumen total del negocio.

LOS DATOS NO SALEN DE LA FRONTERA El hecho de que España sea uno de los países elegidos para completar el despliegue de Fujitsu Cloud Service K5 supone que las empresas locales podrán almacenar todos sus datos dentro de las fronteras de España. "Todavía no somos todos nativos digitales y en este periodo de adaptación la distancia a la que está el 'cloud' o saber dónde están localizados los datos no es nada trivial", asegura Petitto.

El director de Desarrollo de Negocio Cloud de Fujitsu en España reconoce que las empresas todavía tienen "muchos requerimientos", a lo que se suman "las dificultades y miedos de llevarse sus datos fuera". "Por eso es importante que estén en España, con la normativa del país y con la seguridad contra los ciberataques que garantiza una compañía como Fujitsu, con años de experiencia en este campo", agrega.

Al haber solo cuatro actores principales en Europa para el desarrollo del 'cloud' de Fujitsu, España controlará "un área geográfica grande", lo que abre "importantes oportunidades en Francia, Italia, Portugal y en toda Latinoamérica". En este punto, Petitto afirma que los negocios masivos se llevarán a cabo donde estén las infraestructuras, incidiendo en la importancia de la elección de España como uno de los nodos de este proyecto.

CRECIMIENTO DE DOS DIGITOS Y MAS EMPLEO EN ESPAÑA La llegada de la gestión del nuevo servicio 'cloud' a España se traduce también en un mayor crecimiento para la filial de Fujitsu, tanto en volumen de negocio como en el número de trabajadores. En este sentido, Fujistu España tendrá que cambiar su estructura, ya que se ha producido --tal y como reconoce el propio Petitto-- "una gran carga de trabajo" para todos los actores implicados en esta plataforma.

Esto se traduce en "crecimiento a dos dígitos en cuanto a volumen de negocio". Además, hay en marcha "planes de formación muy fuertes" en la compañía "para reconvertir a la fuerza de trabajo tradicional, de forma que también puedan administrar estos nuevos negocios". "También estamos abriendo nuevas vacantes y atrayendo talento aquí y en otros países de Europa", ha señalado.

Pese a las altas tasas de paro que sigue habiendo en España, Petitto asegura que tienen vacantes sin cubrir porque "cuesta encontrar los perfiles adecuados para determinados tipos de trabajo". Por ello, apuesta por la formación interna para mantener el talento dentro de la empresa.

LA ADMINISTRACION PUBLICA, POR DETRAS DE LA TECNOLOGIA Fujitsu ha hecho foco durante la presentación de Cloud Service K5 de su aplicación a la administración pública, un sector con el que la compañía ya tiene abiertas muchas líneas de negocio. Así, la empresa ha indicado que las empresas públicas están haciendo transiciones al 'cloud' público con el objetivo de mejorar su eficiencia. Sin embargo, este proceso es mucho más lento cuando se trata de sectores que requieren de un 'cloud' privado, como es el caso de la sanidad, donde se gestionan historias clínicas y otros documentos personales.

"La legislación generalmente va por detrás de la tecnología y cuanto más sensibles son los datos más sensibles son las normativas", explica Petitto, que no se atreve a dar un plazo concreto en el que la transición de la administración a la nube pueda completarse, un proceso que requerirá de, "al menos, cinco o diez años de transición" y que desde Fujitsu se ve como "una gran oportunidad".

"El sector público se está moviendo mucho, no es un sector que se ha quedado en el pasado --como pueden pensar muchos--. Apuestan por tecnologías abiertas y tienen esa gran necesidad de dedicar todo lo que sea posible de forma directa al ciudadano. Precisamente por eso, todo este tipo de soluciones que evitan grandes inversiones mediante el uso de servicios 'satélite' encajan muy bien", concluye.