Cómo ha cambiado Internet nuestra forma de comprar

La llegada y afianzamiento de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación a la sociedad actual ha marcado un cambio significativo en el día a día de cualquier persona, ya que cada vez son usadas con más frecuencia y con más propósitos. Se trata de herramientas que han adquirido un papel fundamental, llegando a transformar una gran variedad de sectores, destacando el empresarial. De hecho, en los últimos años, el comercio electrónico ha crecido de forma acelerada gracias al uso de Internet en las compras de un amplio abanico de productos y artículos. Más de 15 millones de personas realizaron sus compras a través de algún portal web durante el pasado año, según las estadísticas ofrecidas por Statista.

Hoy por hoy, existen muchos tipos de negocios virtuales, pero la principal ventaja de todos ellos es que no tienen un establecimiento fijo al que acudir cuando se desea hacer alguna compra. Basta con tener un dispositivo electrónico con conexión a Internet para poder conectarse desde cualquier lugar en el que nos encontremos. Asimismo, tampoco hay horarios fijos de apertura, puesto que la web funciona sin limitación alguna. Por tanto, no hará falta estar pendientes de a qué hora cierra una tienda, sino que ésta estará disponible cuando se necesite. De esta manera, una persona puede trabajar tranquilamente y no sentir agobio por tener que salir corriendo para hacer alguna compra. Además, todo lo que se adquiera a través de la web será enviado a domicilio o a una dirección previamente indicada, en plazos cada vez más cortos (algunos comercios incluso hacen entregas el mismo día en que se realiza la compra). Siempre antes de la entrega, el destinatario será avisado con el día y la hora de llegada de su pedido para evitar posibles molestias e inconvenientes.

Otra de las ventajas de los comercios electrónicos es la posibilidad de comparar. Normalmente para saber cuál es la máxima rentabilidad de precio de un producto es necesario saber la diferencia de coste de tres o cuatro similares. Esto requiere acudir a varios establecimientos físicos antes de proceder a la compra final, pero se trata de una tarea que provoca una gran pérdida de tiempo. Sin embargo, en Internet han surgido webs como Blogdechollos, en la que se van recopilando continuamente toda clase de ofertas y descuentos de una gran variedad de productos para que el usuario pueda encontrar las mejores gangas y, de paso, ahorrarle el tener que gastar su tiempo en comparar precios en diferentes webs.

Muchas veces, los usuarios de la red también realizan búsquedas de códigos de descuento para poder rebajar el coste inicial de su compra. Algunas páginas, de hecho, cuelgan las ofertas encontradas por los internautas con la finalidad de compartir los chollos con los demás y así aprovecharse de los bajos precios. En estas webs se pueden encontrar muy diferentes opciones de adquisición como, por ejemplo: vuelos nacionales y al extranjero; ropa y calzado deportivo; productos de higiene y maquillaje; juegos de mesa o juguetes para niños; productos electrónicos; colecciones de películas y series famosas, entre muchas otras posibilidades de elección.