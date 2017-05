Vodafone España dice que seguirá desplegando fibra si le sale más rentable que alquilar la red de Telefónica

El consejero delegado de Vodafone España, Antonio Coimbra, ha asegurado que, pese al acuerdo firmado recientemente con Telefónica para acceder a su red de fibra, la compañía seguirá invirtiendo en el despliegue de fibra, de forma conjunta o compartida, si le sale más rentable que alquilarla.

En la rueda de presentación de los resultados del último ejercicio fiscal, Coimbra ha remarcado que el acuerdo les ha permitido ganar "acceso inmediato" a alrededor de entre 1,7 o 1,8 millones de unidades inmobiliarias con fibra en las zonas denonominadas competitivas, en las que Telefónica no está obligada a compartir su fibra con sus rivales.

En consecuencia, a 31 de marzo de 2017 Vodafone ya podía comercializar sus ofertas de fibra en 18,7 millones de hogares, frente a los 16,9 millones que preveía el pasado mes de noviembre, lo que supone "la mayor huella de fibra de España", superior incluso a la de Telefónica.

En este sentido, explica que de todos los hogares conectados, 10,2 millones lo están a través de su red propia, que incluye zonas en las que Telefónica no ha desplegado todavía, mientras que a los demás tiene acceso mediante NEBA o mediante el acuerdo alcanzado con Telefónica.

Asimismo, ha defendido que este adelanto en su objetivo de hogares conectados es "un valor estratégico", ya que en este negocio "el tiempo es importante". Además, también tiene otras ventajas, como un precio más favorable y mayor control sobre el cliente, al poder encargarse de la instalación.

Pese a todo ello, ha incidido este acuerdo no significa que vaya a parar el despliegue de fibra, si no que partir de ahora la decisión de hacerlo seré principalmente económica. Así, ha asegurado que si les sale más barato seguir desplegando, solos o con otros operadores como Orange, que alquilar lo harán.

Respecto a este año, Coimbra ha reconocido que no habrá mucho despliegue, ya que su prioridad actualmente es invertir en actualizar su red de fibra HFC a Docsis 3.1 con el objetivo de poder ofrecer en un futuro a sus clientes velocidades simétricas (misma velocidad de subida y de bajada) superiores a 1Gbps. Así, ha apuntado que como mínimo se actualizará este año un 70% de la red.

De cara a años posteriores, el consejero delegado de Vodafone España ha incidido en que no descartan desplegar, pero dependerá de la opción más interesante, y ha recordado que no hay ningún tipo de obligación con Telefónica que a ellos les impida desplegar y al incumbente alquilar su red a otros operadores.

ESTRATEGIA LOW COST Por otro lado, Coimbra ha explicado que la decisión del grupo de lanzar una oferta de fibra convergente 'low cost' a través de su marca Lowi responde a su intención de entrar en un mercado "pequeño, pero con una dimensión", de clientes que solo buscan precio y no valoran otros aspectos como servicios añadidos o contenidos que sí tienen en cuenta otros segmentos.

En este sentido, ha añadido que estos usuarios buscan "conectividad a bajo precio", que es lo que ofrecía Lowi en el sector de la telefonía móvil. Por ello, han decidido expandir al fijo la oferta de la marca 'low cost'.

Respecto a la nueva regulación del roaming que entrará en vigor en junio en la UE, Coimbra ha señalado que tendrá un "gran impacto, pero no muy material". "No me quita el sueño, ya hemos tomado medidas para mitigar este impacto, como meterlo en las tarifas", ha apuntado.

Asimismo, ha remarcado que esta nueva regulación también tiene aspectos positivos, ya que el aumento previsto del tráfico de datos que generará puede compensar el impacto de los menores precios mayoristas que se ha fijado, así como de los menores ingresos minoristas que recibirán por el uso de sus clientes en otros países de Europa.

A este respecto, el consejero delegado de Vodafone España también ha asegurado que no está preocupado por el hecho de que el nuevo escenario les obligue a una mayor inversión en redes, ya que siempre han invertido para soportar el incremento del tráfico y lo tiene "muy controlado".