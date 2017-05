Las reglas secretas de Facebook sobre sexo, crueldad, abuso, racismo o terrorismo

¿Quién decide (y bajo qué criterios) lo que se puede publicar o no en Facebook? Si, de repente, alguien publica un texto racista o exaltando el terrorismo, ¿cuáles son las reglas que sigue la red social para decidir si elimina por completo el contenido, lo bloquea o lo deja visible a sus más de 2.000 millones de usuarios?

Miles de páginas de documentos internos de Facebook se han filtrado, dejando al descubierto las reglas que el gigante de las redes sociales utiliza para decidir lo que se puede compartir en su plataforma y lo que no.

Entre las normas que se detallan en los documentos obtenidos en primicia por The Guardian, son las relacionadas con el sexo, la violencia y las amenazas.Ponen el ejemplo de que una amenaza de matar al Donald Trump, presidente de Estados Unidos, se eliminaría inmediatamente.

Sin embargo, una advertencia similar en contra de una persona no conocida no sería vista como creíble hasta que no se hiciesen las pertinentes investigaciones.

"Facebook no es una empresa de tecnología tradicional, ni es un medio de comunicación tradicional", asegura Monika Bickert, jefa de la gestión de la política global de la red social.

Facebook también debe decidir cómo responder a las amenazas a las que definen como "creíbles de violencia", lo hará gracias a una lista de reglas donde se explica la diferencia entre lo que se considera creíble y lo que no.

En los documentos filtrados de Facebook se afirma que las amenazas violentas son "a menudo falsas", hasta que varias declaraciones específicas dejan claro que se tata de una advertencia real.

Quizás el tema más polémico es el de la violencia, después de que Facebook haya sido objeto de críticas en los últimos meses por permitir que se publicasen vídeos de violaciones y suicidios, a menudo con menores de edad.

Para combatir el problema, la red social ha adoptado diferentes pautas: se permitirán vídeos que muestren las autolesiones, siempre y cuando exista una la "posibilidad de ayudar a la persona". Los vídeos de suicidio dejarán de permitirse.

Los vídeos de abuso a animales y niños (siempre y cuando no sea sexual) podrán permanecer siempre que se trate de imágenes para aumentar la conciencia y posiblemente ayudar a los afectados.

"Tenemos una muy diversa comunidad mundial y la gente va a tener ideas muy diferentes sobre lo que es bueno para compartir. No importa dónde se traza la línea que ya siempre van a ser algunas zonas grises".

Menos peligroso, pero igual de controvertido, son las reglas de Facebook con respecto a la desnudez. Los usuarios han mostrado su indignación cuando se eliminaron fotografías de mastectomías, o incluso los mensajes de fotos icónicas de la Guerra de Vietnam, se eliminaron de sus páginas por "violar las normas de la comunidad".

Ahora, el la red social permite las "excepciones" de interés periodístico, como la famosa foto de la guerra de Vietnam de una joven desnuda golpeado por el napalm.

