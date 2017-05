'Covfefe': el misterioso tuit de Trump a medianoche que incendia Internet

El tuit más popular de Donald Trump en las últimas semanas no es escandaloso, ni insultante. Es incomprensible (Dimite el director de comunicaciones de Donald Trump por culpa del 'Rusiagate').

En la medianoche del martes 30 de mayo al miércoles 31 d emayo de 2017, en Washington, la cuenta personal del presidente de Estados Unidos publicó un mensaje que decía:

"A pesar de la constante prensa negativa covfefe" (Donald Trump arremete contra Alemania y le acusa de dañar la economía de EEUU).

Despite the constant negative press covfefe

Sí, covfefe. A estas alturas ha sido retuiteado por más de 120.000 personas y tiene más de 150.000 'me gusta'.

Este mensaje, aparentemente incoherente, publicado a una hora poco habitual para Trump, que suele usar Twitter por las mañanas como principal medio de difusión, ha desatado -como parece preceptivo- una fiebre de burlas en la red, y más cuando el hombre más poderoso del mundo no lo borró.

Unos 60.000 retuits, 73.000 me gusta y 25.000 respuestas era el impacto del mensaje apenas dos horas después de su publicación, mientras que la etiqueta #covfefe se convirtió en la primera tendencia en Twitter en Estados Unidos.

"Ha pasado una hora desde que el presidente ha tuiteado esto. Es el deber de la prensa #covfefe con coraje esta nueva era histórica", escribió irónicamente el medio Fusion, que a su vez lanzó una encuesta para determinar la pronunciación de esta extraña palabra.

Con más de 12.000 votos recibidos, "cov-FEE-fee" y "cov-FEH-fay" lideraban con un 37% cada opción el sondeo, mientras que tan solo un 26% de usuarios optaba por "COV-fee".

"#Covfefe es el nombre en clave del presidente Steve Bannon en el FBI", tuiteaba un usuario, mientras que otro respondía: "Lo digo en serio. A partir de ahora SOLO deberíamos referirnos a él como 'presidente Covfefe'".

It's all good man. pic.twitter.com/dNvHzV6ClN

Más allá de la mofa por la palabra, otros se preguntaban por qué el mensaje seguía en línea tras hora y media de su publicación.

"¿Cuánto tiempo hasta que alguien de su equipo tenga las pelotas de tocar la puerta de su habitación?", indagaba un usuario.

Fellas y'all consider this a #covfefe ? pic.twitter.com/IChNFes2aG

Trump ha hecho de Twitter su principal medio de difusión tanto con la prensa como con los ciudadanos, pero su uso poco ortodoxo para un mandatario estadounidense está envuelto de permanente polémica.

Trump's team being hit with the #covfefe news rn pic.twitter.com/bgtF3qPcvY