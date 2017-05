El inquietante último tuit de Donald Trump

Donald Trump ya nos tiene acostumbrados a conductas raras, y esta media noche ha publicado un inquietante mensaje en Twitter:

¿Qué quería decir?.

Despite the constant negative press covfefe

Los internautas , según recoge RT, se mostraron confundidos por la palabra 'covfefe' -probablemente se trate de una errata- y reaccionaron con una oleada de comentarios graciosos y memes, tratando de averiguar su significado y pronunciación. Asimismo, se creó un ya popular 'hashtag' con el mismo vocablo en la red social.--Trump tuitea un misterioso mensaje a la medianoche y genera desconcierto en las redes--.

Witnessing the moment @realDonaldTrump truly became President of the United Stefufu. #covfefe pic.twitter.com/qlnzLZMUXY