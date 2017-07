Dulceida se desmadró en el Orgullo Gay con besos lesbi en ropa interior

La estilista del programa Quiero Ser ha disfrutado de unos días de fiesta en Madrid con motivo de la celebración del World Pride, de la que fue elegida para dar el pregón. Durante su estancia en la capital, la it girl no ha pasado desapercibida.

Luciendo un arriesgado top de Calvin Klein, Dulceida ha mostrado en las redes sociales lo enamorada que está de su esposa, al tiempo que compartía momentos de su fiestón por las calles madrileñas.

En las imágenes, Aida Domènech, como así se llama, se declaraba a su mujer, Alba Paul:

"Poder mirarte es lo mejor que me ha pasado en la vida", decía en Instagram junto a una fotografía besándose. Ambas eligieron para la ocasión un look naranja:

"Orange is the new black (Naranja es el nuevo negro), escribió la estilista bajo una instantánea presumiendo de figura.

Orange is the new black 🍊 #worldpride 🌈 Una publicación compartida de Aida Domenech (@dulceida) el 1 de Jul de 2017 a la(s) 8:49 PDT

Horas después, Dulceida publicaba otro momento de su gran celebración. En el mismo, la youtuber aparecía rodeada de unas amigas entre las que se encontraba Sofía Cristo, la hija de Bárbara Rey. Felices y sonrientes, todas disfrutaron de una jornada festiva en la capital.

Ayer fue alucinante, no podía estar más emocionada al ver a tantísima gente, de todas las edades, de todos los países celebrando un día tan bonito para que el mundo sea mejor. Orgullosos de ser felices y QUE BOTE EL FULANITA, la mejor carroza 🔥🍊 El miércoles tendréis la experiencia en un precioso video ❤️ Os quiero chupipandi 🏳️‍🌈 Y a vosotros preciosos 🌹 #worldpride Una publicación compartida de Aida Domenech (@dulceida) el 2 de Jul de 2017 a la(s) 8:22 PDT

"Ayer fue alucinante, no podía estar más emocionada al ver a tantísima gente, de todas las edades, de todos los países celebrando un día tan bonito para que el mundo sea mejor. Orgullosos de ser felices y Que bote fulanita, la mejor carroza", declaraba la propia Aida este domingo.

Esto empieza!! Carroza naranja 🍊 Fulanita!! #worldpride @soyambrossi @albapaulfe Una publicación compartida de Aida Domenech (@dulceida) el 1 de Jul de 2017 a la(s) 10:53 PDT

De esta forma, la bloguera se olvidó por unos días de las últimas críticas que ha recibido. Y es que hace una semana fue acusada de plagiar una fotografía de Tina Sokolovska y de descuidar su relación de pareja con Alba.