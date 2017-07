Esta es la artista cuya cuenta ha sido censurada más de 16 veces en Instagram

Alexandra Marzella se siente más cómoda desnuda que otra gente con ropa. En una sesión de fotos, está desnuda de la cadera para abajo, posando como una modelo de catálogo y exponiendo su parte inferior descaradamente. Sus selfies de Instagram muestran axilas y piernas sin rasurar. Con un estilo similar al de Marilyn Minter, Marzella muestra el acné, los mocos y publica fotos de ella sentada en inodoros. Aparte, tiene la apariencia de una modelo perfecta, piernas largas y pechos grandes y seductores.

Es cautivador, según recoge Kara Weisenstein en Infobae,una práctica artística que depende de los efectos psicológicos de lo erótico. Muchas de las seguidoras de Marzella la admiran por empoderarlas a estar orgullosas de sus cuerpos. Otras la ridiculizan. Ella asegura que no le importa- aunque sí desearía que Instagram, que ha eliminado su cuenta al menos 16 veces, la dejara trabajar.--Conoce a la artista cuya cuenta ha sido censurada más de 16 veces en Instagram--.

No estoy de acuerdo con la censura; no me gusta. Creo que nada debería ser censurado. No creo que a los niños les deban censurar cosas, y no creo que la censura debería afectarles. Creo que debes estar expuesto a las cosas como son: si alguien quiere tomar una lámpara y metérsela por el trasero y publicar una fotografía, no tienes que seguirlo o mirarlo. Pero ellos pueden hacerlo. Especialmente si es bonito,