El concejal Zapata se da de baja de Podemos porque le quieren 'mangar' parte del sueldo

Guillermo Zapata, concejal de Ahora Madrid en el Ayuntamiento de Madrid e internauta tristemente célebre por sus tuits xenófobos, antisemitcas y burlones hacia las víctimas del terrorismo, deja Podemos.

Según él mismo manifiesta a través de su cuenta de Facebook, el partido dirigido por Pablo Iglesias le habría remitido una carta de denuncia por «incumplir» la carta financiera.

Este reglamento obliga a los afiliados electos como cargos públicos a donar parte de su salario a la formación morada.

«Ayer recibí un mail con una denuncia al comité de garantías de Podemos por el incumplimiento de su carta financiera. Esta mañana me he dado de baja como inscrito en Podemos y por tanto ya no haré lo que había venido haciendo hasta ahora en Podemos desde un punto de vista orgánico: Participar en consultas».