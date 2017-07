La Guía Michelín carga en Twitter contra la gilipollez del 'postre-chancla'

El community manager de la edición de Reino Unido de la Guía Michelín ha dicho 'basta'. Literalmente.

La cuenta oficial de la publicación en Twitter ha tirado de ironía (y una pizca de indignación) para quejarse por un postre en forma de chancla que ofrece el chef Peter Maria Schnurr, cuyo restaurante Falco de Leipzig, Alemania, tiene dos estrellas Michelin.

Como informa La Vanguardia, el postre está elaborado con tomate tamarillo helado con champán servido sobre una capa de arena de nueces tostadas, setas y polvo de algas, encima de la chancla.

La pregunta del millón: ¿cuánto cuesta esto? 11 euros si se toma individualmente o 155 si forma parte del menú degustación.

En cualquier caso, el restaurante y su chef no aparecieron en absoluto mal valorados en la Guía Michelín, en la que se puede leer:

Y como no podía ser de otra manera, proliferan en la red los tuiteros que aportan sugerencias chocantes para postres similares:

Like we need more food served in shoes. 🙄 pic.twitter.com/HJPT8adOr7

Really!!! You's gave this nonsense by bo innovation 3 stars , now that's what I would say is enough. pic.twitter.com/YfRowae48Y