A Jordi González le clonan la tarjeta de crédito y le dejan tiritando la cuenta corriente

Jordi González, que está a punto de estrenar nuevo programa en Telecinco, está viviendo un regreso un tanto accidentado a España.

Tras pasar varios meses en Brasil, el periodista se ha percatado que unos ladrones clonaron sus tarjetas de crédito durante sus últimos días de estancia en Río de Janeiro.

"Justo el último día o el penúltimo día me han clonado la tarjeta y estoy viendo por las alertas que me entran en el móvil están gastándose dinero y dinero en Sao Paulo a mi nombre y con mi tarjeta".

A pesar del sobresalto, el presentador de GH VIP, que acaba de cumplir 54 años, se encontraba tranquilo, puesto que todo está en manos de las autoridades.

"Me han dicho que no me preocupe que esto tiene arreglo... No sé... Cada día clonan más tarjetas y con más facilidad...", añadía Jordi en la cadena Mtmad.sumándose a la lista de famosos que han sufrido este tipo de sustos.

Además, durante su intervención en el espacio televisivo, ha declarado que aun se encuentra recuperándose de la operación por desprendimiento de retina del pasado marzo y que planea volver a Brasil en cuanto sea invierno en el país.

Por suerte para él, podrá superar este mal trago con la buena noticia de su regreso a televisión. Tras dos meses de vacaciones, vuelve con un nuevo programa llamado Mad in Spain, que copresentará con Nuria Marín, expresentadora de Cazamariposas.